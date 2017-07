Η αυστηρή κριτική του Πάνου Μεταξόπουλου και του Ιβάν Σβιτάιλο στην Αρετή Νότη

Το βράδυ της Παρασκευής στο «So you think you can dance» είδαμε τις απαιτητικές χορογραφίες των 8 παικτών που είχαν παραμείνει στον show.H Αρετή Νότη που στο 5ο live άφησε τους κριτές άφωνους, αυτή την φορά δέχτηκε αυστηρή κριτική από τον Πάνο Μεταξόπουλο και τον Ιβάν Σβιτάιλο.Ο Πάνος Μεταξόπουλος θεώρησε πως επανέλαβε τον εαυτό της, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο πως από την εκτέλεση της χορογραφίας έλειψε η ουσία, ο λόγος δηλαδή για την κάθε κίνηση που έκανε.Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr