Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους

Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη οι «Άγγελοι του Τσάρλι» στις 7 Ιουνίου του 2019. Η Sony επιβεβαίωσε ότι θα γυριστεί και επόμενη ταινία, ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές της.



Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Ελίζαμπεθ Μπανκς παίρνοντας τη σκυτάλη από τον McG, ο οποίος σκηνοθέτησε τις δύο προηγούμενες ταινίες. Η όμορφη ηθοποιός έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2015 με την κωμωδία «Κάτι Πιο Ποπ 2».



Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park) το 2007 με τη Σιγκούρνι Γουίβερ.



Οι πρώτοι «Άγγελοι», Φάρα Φόσετ, Κέιτ Τζάκσον και Τάνια Ρόμπερτς πρωταγωνίστησαν στην τηλεοπτική σειρά τις σεζόν 1976-1981. Η Κάμερον Ντίαζ, η Λούσι Λιου και η Ντρου Μπάριμορ πήραν μέρος στις δύο μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, ωστόσο, η ομώνυμη σειρά του ABC ακυρώθηκε μετά από μόλις τέσσερα επεισόδια, γιατί δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το τηλεοπτικό κοινό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ