Η Ariana Grande επέστρεψε στο Μάντσεστερ - Όσα έγιναν στη συναυλία της μετά το τρομοκρατικό χτύπημα

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε κανονικά η συναυλία της Ariana Grande για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 22ας Μαΐου στο Μάντσεστερ.Η συναυλία με τίτλο «One Love Manchester» έγινε στο Emirates Old Trafford Cricket Ground και σ' αυτήν συμμετείχαν εκτός από την Ariana Grande (σ.σ.: στη συναυλία της οποίας σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena) οι Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, Take That και the Black Eyed Peas.Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ελάχιστα λεπτά αφότου βγήκαν προς πώληση. Μετά την επίθεση στο Λονδίνο οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην ακυρώσουν τη συναυλία και ουρές σχηματίστηκαν περιμετρικά του σταδίου του Μάντσεστερ από τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προμηθευτεί το εισιτήριο, πολλές ώρες προτού ανοίξουν οι πόρτες.Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr