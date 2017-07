Η Λίλι Τζέιμς θα υποδυθεί τη Ντόνα σε νεαρή ηλικία στην ταινία «Mamma Mia-Here We Go Again!»

Η Λίλι Τζέιμς, Αγγλίδα ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Σταχτοπούτα» εντάχθηκε στο καστ του σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia!» με τίτλο ««Mamma Mia: Here We Go Again!».Η Λίλι Τζέιμς θα υποδυθεί τη Ντόνα σε νεαρή ηλικία, τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε η Μέριλ Στριπ στην πρώτη ταινία του 2008, διασκευή της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας.Το σενάριο του «Mamma Mia: Here We Go Again!» γράφει ο Ολ Πάρκερ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Hollywood Reporter».Το ολοκαίνουριο μιούζικαλ θα είναι και πρίκουελ και σίκουελ της πρώτης ταινίας , καθώς θα παρακολουθεί τη Ντόνα σε νεαρή ηλικία, αλλά θα είναι και συνέχεια της ιστορίας της πρώτης ταινίας, που εκτυλίσσεται στο φανταστικό ελληνικό νησί Kalokairi και θα δείχνει πως σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στο παρελθόν αντέχουν στο παρόν.