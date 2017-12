Η Νίνα Σιμόν, οι Bon Jovi, The Cars και Dire Straits στο Rock&Roll Hall of Fame

Η θρυλική Νίνα Σιμόν, τα συγκροτήματα Bon Jovi και The Cars, οι βιρτουόζοι των Dire Straits κέρδισαν μια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πάνθεον του ροκ-εν-ρολ και της μουσικής ποπ γενικότερα.Οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν το 2018 εκπροσωπούν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, από την τζαζ της Νίνα Σιμόν μέχρι το new wave των Cars, το γκόσπελ της Ροζέτα Θαρπ και την αγγλική ροκ των Moody Blues.Η λίστα των νικητών σηματοδοτεί μια στροφή στις ρίζες του αμερικανικού Hall of Fame που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε διευρύνει τους μουσικούς ορίζοντές του για να υποδεχτεί καλλιτέχνες της ραπ όπως ο Τούπακ Σακούρ και το συγκρότημα χιπ χοπ N.W.A.