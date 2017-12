Kourtney Kardashian: Αυτός είναι ο νέος σύντροφός της

H Kourtney Kardashian μετά από 9 χρόνια σχέσης με τον Scott Disick, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην ζωή της και βρήκε νέο σύντροφο.Η Kourtney είναι ίσως και η πιο διακριτική αδελφή της οικογένειας και όσα χρόνια μεταδίδεται το τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», που κάνει θραύση στην Αμερική, δεν την έχουμε δει ποτέ με κανέναν σύντροφο, παρά μόνο με τον Scott Disick με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά.