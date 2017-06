Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «The Papers» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Στο καστ των ηθοποιών της νέας ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς, προστέθηκαν η Άλισον Μπρι, η Κάρι Κουν, ο Ντέιβιντ Κρο, ο Μπρους Γκρίνγουντ, ο Τρέισι Λετς, ο Μπομπ Οντένκερκ, η Σάρα Πόλσον, ο Τζέσι Πλίμονς, ο Μάθιου Ρις, ο Μάικλ Στούλμπαργκ, ο Μπράντλεϊ Ουίτφορντ και ο Ζακ Γουντς, ολοκληρώνοντας έτσι την ομάδα των πρωταγωνιστών.Η ταινία, που μετονομάστηκε σε «The Papers» (αρχικά The Post), είναι εμπνευσμένη από το ρόλο που διαδραμάτισε η Washington Post στη δημοσίευση της διαβόητης μελέτης σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής στον πόλεμο του Βιετνάμ - μια μαζική κάλυψη κυβερνητικών μυστικών που κράτησαν τέσσερις δεκαετίες και με τέσσερις διαφορετικούς προέδρους των ΗΠΑ.Εκείνη την εποχή η εκδότρια της εφημερίδας Κέιθριν Γκράχαμ (Στριπ) και ο συντάκτης Μπεν Μπράντλι (Χανκς) έκαναν μία προσπάθεια να αυξήσουν τις πωλήσεις της εφημερίδας. Οι δυο τους έκαναν μία αχτύπητη ομάδα και ήρθαν κοντά παίρνοντας μία τολμηρή απόφαση, να υποστηρίξουν τα δημοσιεύματα που ξεκίνησε η εφημερίδα The New York Times και να αγωνιστούν και να αποκαλύψουν το σκάνδαλο του Watergate οδηγώντας την κυβέρνηση Νίξον σε παραίτηση.Το σενάριο της ταινίας έχουν γράψει η Λιζ Χάναν και ο Τζος Σίνγκερ. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη από τη Νέα Υόρκη.Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ στις κινηματογραφικές αίθουσες θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου 2018.