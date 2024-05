Έξι νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε νοσοκομείο Παίδων στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται πυροσβέστες που προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες βράδυ στο νοσοκομείο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι έξι ακόμα παιδιά διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό νοσοκομείο.

A massive fire broke out in a neonatal intensive care hospital in New Delhi’s Vivek Vihar last night.

In which 6 newborns died, 12 children were rescued, 1 is on ventilator and 5 others are hospitalized: Delhi Fire Service.

— jagritimedia.com May 26, 2024

