Ξεσάλωσε σε night club στις Άλπεις ο πρίγκιπας William- Στην παρέα του 24χρονο μοντέλο

Στις Άλπεις για να περάσει μερικές ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς βρέθηκε ο πρίγκιπας William χωρίς την σύζυγό του, Kate Middleton, η οποία έμεινε στο παλάτι να φροντίζει τα παιδιά.Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που δείχνει τον πρίγκιπα να χορεύει στην πίστα του night club Farinet μαζί με την παρέα του και υπό τους ήχους του τραγουδιού I Got 5 On It, από το hip hop ντουέτο Luniz.