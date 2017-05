MAD Video Music Awards 2017: Αυτές είναι υποψηφιότητες

Tο πολυαναμενόμενο μουσικό event της χρονιάς έρχεται για 14η χρονιά! Η απονομή των Mad Video Music Awards by Coca-Cola and Aussie θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο την Τρίτη 27 Ιουνίου.Το φετινό event υπόσχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο #LOVEandMusic party της χρονιάς με εντυπωσιακά shows και με το μεγαλύτερο line up Ελλήνων καλλιτεχνών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.Παρακάτω οι υποψηφιότητες:Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – StanNερό Και Χώμα – Stavento Feat. Μελίνα ΑσλανίδουΤα Κατάφερες – Κωνσταντίνος ΑργυρόςΜην Αργείς – Νίκος ΒέρτηςΑνήσυχος Καιρός – Νατάσα ΘεοδωρίδουΈλα Πίσω Στη Θέση Σου – Γιώργος ΜαζωνάκηςΕίναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος ΟικονομόπουλοςΘυμάμαι – Παντελής ΠαντελίδηςΔεν Το Αντέχω – Γιώργος ΠαπαδόπουλοςFiesta Έλενα ΠαπαρίζουΘα Μείνεις Φεύγοντας – DemyΤο Κύμα – ΜΕΛΙSSESΜου Λείπεις – Πέγκυ ΖήναΑν Είχα Μείνει – Νατάσα ΘεοδωρίδουΠάντα Θα Ζεις – Κώστας ΜαρτάκηςΌσα Νιωθω – Κωνσταντίνος ΑργυρόςΜην Αργείς – Νίκος ΒέρτηςΤίμημα – Γιώργος ΜαζωνάκηςΕίναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος ΟικονομόπουλοςΘάλασσα – Στέλιος ΡόκκοςΤο Κύμα – ΜΕΛΙSSESΠοτέ Δεν Ξέρεις – OniramaΙ Should Have Said – PlaymenΜείνε – RECΜικρέ Μου Δυναμίτη – StaventoΠοιός Eίμαι – LightΦύγαμε – MIKEΌλα Eίναι Στο Mυαλό (DATA) – N.O.E. Feat. JimboFerrari – SnikΣυγνώμη Που Δε Μπόρεσα – Κόμης ΧNερό Και Χώμα – Μελίνα ΑσλανίδουΓια Κακή Μου Τύχη – Δέσποινα ΒανδήΜου Λείπεις – Πέγκυ ΖήναΑνήσυχος Καιρός – Νατάσα ΘεοδωρίδουΘυμός – ΠάολαThis Is Love – DemyΞανά – ΟtherViewΙ Should Have Said – Playmen Feat. VassyFiesta – Έλενα ΠαπαρίζουΤι Κοιτάς – Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKEGone Rogue – Mad StreetΤζίνι – Κωνσταντίνος ΑγγελόπουλοςΓυρίζω Σελίδα – Βαγγέλης ΚακουριώτηςΤα Σπάσαμε – Άρης ΜακρήςΩς Το Τέρμα – Άρις ΠετράκηςG.A.D – RadioActΤζίνι – Κωνσταντίνος ΑγγελόπουλοςΑύγουστος – Πάνος ΜουζουράκηςΌλα Στιγμές (Φάλαινες) – Αναστάσιος ΡάμμοςΑτάρι – Δημήτρης ΣαμόληςThis Is Love – DemyΉλιους Και Θάλασσες – TamtaHaide – Έλενα ΠαπαρίζουΜάντισσα – Μαρίνα ΣάττιΜόνο Για Σένα – Ελένη ΦουρέιραΤώρα Λείπω – StanΑύγουστος – Πάνος ΜουζουράκηςΜου ‘χε Πει – Γιώργος ΠαπαδόπουλοςΖήτημα Ζωής – Σάκης ΡουβάςΆργησες Πολύ Γιωργος ΣαμπανηςThis Is Love – DemyΤο Κύμα – ΜΕΛΙSSESΚαι Σε Θυμάμαι – RECΚαι Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – StanΚάθε Φορά – Γιάννης ΚότσιραςΕίναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος ΟικονομόπουλοςΔεν Το Αντέχω – Γιώργος ΠαπαδόπουλοςFiesta – Έλενα ΠαπαρίζουΌλος Δικός Σου – Αντώνης ΡέμοςΤι Κοιτάς – Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKEDemyStanΚωνσταντίνος ΑργυρόςΜελίνα ΑσλανίδουΔέσποινα ΒανδήΆννα ΒίσσηΒαγγέλης ΚακουριώτηςΠαντελής ΠαντελίδηςΣάκης ΡουβάςΕλένη ΦουρέιραΈλενα ΠαπαρίζουMELISSESDon’t Let Me Down – CammoraΜια Μέρα Ξύπνησα – ΕυρυδίκηΧρυσό Αυγό – Πάνος ΜουζουράκηςΔεν Το Αντέχω – Γιώργος ΠαπαδόπουλοςΔεν Σου Χρωστάω Αγάπη – Ελένη Φουρέιρα#Bang! – ARVA Feat. RiskyKidd & Iro LegakiΌσο Θα Λείπεις – Kings & Γιάννης ΠλούταρχοςΟξυγόνο Naya Feat. Katerina StikoudiNερό Και Χώμα Stavento Feat. Μελίνα ΑσλανίδουΤι Κοιτάς Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKEΚαι Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – StanΤα Κατάφερες – Κωνσταντίνος ΑργυρόςΑνήσυχος Καιρός – Νατάσα ΘεοδωρίδουΤα Καλύτερα Ταξίδια – Βασίλης ΚαρράςΘυμός – Πάολα