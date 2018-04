Μαρία Μπακοδήμου: Τι θα έλεγε στα παιδιά της αν ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή στο Power Of Love;

Η Μαρία Μπακοδήμου σε συνέντευξή της στο περιοδικό People αποκάλυψε πως τα παιδιά της, ο Άρης και ο Νικήτας βλέπουν το «Power of Love»!«Φυσικά το βλέπουν και τους ρωτούν και οι συμμαθητές τους για την εξέλιξη. Το Power of Love το παρακολουθούν όλοι. Πριν από λίγο καιρό με είχε σταματήσει μια κοπέλα στο αεροδρόμιο και μου έλεγε για τις διαφωνίες που είχε με το σύντροφό της σχετικά με ένα ζευγάρι στο παιχνίδι. Θεωρώ πως όλα τα ζευγάρια έχουν ορισμένα κοινά σημεία με τα ζευγάρια του Power of Love» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.Περισσότερα στο govastileto.gr