O Martin Scorsese, ο Robert De Niro και ο Leonardo DiCaprio μαζί σε μια ταινία!

O Martin Scorsese, ο Robert De Niro και ο Leonardo DiCaprio βρίσκονται σε συζητήσεις με την Imperative Enterainment για να συμμετάσχουν στη μεταφορά του «Killers Of The Flower Moon: The Osage Murder And The Birth Of The FBI» του David Grann.Σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή του Deadline, το εγχείρημα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια, αλλά οι τρεις αστέρες φέρονται να είναι ιδιαίτερα θετικοί στις διαπραγματεύσεις.Το βιβλίο του Grann, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, επικεντρώνεται σε μια από τις πιο μαύρες ιστορίας της αμερικάνικης ιστορίας, στους φόνους των μελών της φυλής των αυτόχθονων Οσέιτζ τη δεκαετία του 1920. Οι τύχες της φυλής άλλαξαν όταν ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου στη γη που τους ανήκε και τα μέλη της γρήγορα έγιναν ιδιαίτερα πλούσια, μέχρι που άρχισαν να πεθαίνουν υπό μυστηριώδεις συνθήκες.Όπως αποδείχτηκε αργότερα, πλούσιοι γαιοκτήμονες και πετρελαιοπαραγωγοί τούς είχαν βάλει στο στόχαστρο και συνωμότησαν εναντίον τους με θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Εκτός από τις δολοφονίες, οι συνωμότες ανέθεσαν «επιστάτες» στους πλούσιους Οσέιτζ να μην «σπαταλήσουν» τις περιουσίες τους.