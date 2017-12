Ο Τζος Χομ ζήτησε συγγνώμη από φωτογράφο που είχε κλωτσήσει στο πρόσωπο

Ο frontman του συγκροτήματος Queens of the Stone Age και συνιδρυτής των Eagles of Death Metal Τζος Χομ ζήτησε συγγνώμη επειδή κλώτσησε μια φωτογράφο, η οποία ισχυρίστηκε ότι πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο.



Ο κιθαρίστας της ροκ και τραγουδιστής, ο οποίος εμφανιζόταν στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο του ετήσιου εορταστικού φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού KROQ, φαίνεται σε βίντεο να κλωτσάει στο πρόσωπο μια φωτογράφο, η οποία βρίσκεται δίπλα στη σκηνή.



Η φωτογράφος του πρακτορείου Shutterstock Τσέλσι Λόρεν υποστήριξε ότι πέρασε τη νύχτα στα επείγοντα του νοσοκομείου και ότι ακόμη έχει μελανιά στο φρύδι της και νιώθει ναυτία.



«Η επίθεση σε οποιαδήποτε μορφή δεν επιτρέπεται, όποια και αν είναι η δικαιολογία», έγραψε η Λόρεν στο Instagram. Όπως εκτίμησε η ίδια, ο Χομ ενδεχομένως να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.



Η Λόρεν ανήρτησε μάλιστα μια φωτογραφία του Χομ να χαμογελάει ενώ στάζει αίμα στο πρόσωπό του έχοντας αυτοτραυματιστεί στο μέτωπο με μαχαίρι.



«Βρισκόμουν εκεί που μου επιτρεπόταν, δεν παραβίασα κανονισμούς, απλώς προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου», έγραψε η Λόρεν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ