Συνελήφθη 74χρονος στις ΗΠΑ γιατί κατέστρεψε βιβλία της Kim Kardashian

Στο κρατητήριο οδήγησε έναν άνδρα από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ η αποστροφή του για τη διάσημη οικογένεια Kardashian, που πρωταγωνιστεί στο ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» .Ο 74χρονος Καρλ Πούια συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα, επειδή κατέστρεψε αρκετά αντίτυπα του βιβλίου «Selfish» της Kim Kardashian στο βιβλιοπωλείο -καφέ της αλυσίδας Barnes & Noble στο Γκλάστονμπερι, στην πολιτεία Κονέκτικατ.Σε σημείωμα που άφησε εξήγησε στο προσωπικό του βιβλιοπωλείου ότι απεχθάνεται την τηλεοπτική περσόνα και «ανθρώπους, σαν αυτή» μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WVIT .Μία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το στιγμιότυπο που συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο. Ο 74χρονος έριξε κόκκινο υγρό στα βιβλία που ήταν τοποθετημένα σε τραπεζάκια, καταστρέφοντας τουλάχιστον έξι.Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημία ήταν ανεπανόρθωτη.Πηγή: govastileto.gr