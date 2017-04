Στο σφυρί τα iconic γυαλιά ηλίου της Anna Wintour για καλό σκοπό

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε για άλλη μια φορά πάνω της η Anna Wintour με την απόφασή της να βγάλει σε δημοπρασία ένα από τα χαρακτηριστικά Chanel γυαλιά ηλίου της, προς όφελος του Trevor Project, μιας ελεύθερης οργάνωσης υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων για την πρόληψη αυτοκτονιών νέων μεταξύ 13-24 που ανήκουν στην LGBTQ κοινότητα.Η δημοπρασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τις παραστάσεις του κωμικού Ryan Raftery και την παρωδία-μιούζικαλ «Ryan Raftery is the Most Powerful Woman In Fashion», στην οποία ο Raftery αναπαριστά τη σιδηρά κυρία της Vogue και τη μέρα που κυκλοφόρησε το εξώφυλλο της Vogue με την Kim Kardashian και τον Kanye West.Περισσότερα στο govastileto.gr