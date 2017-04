Το πρώτο μήνυμα της Ειρήνης Παπαδοπούλου μετά την αποχώρησή της από το Survivor

Εκτός Survivor βρίσκεται η Ειρήνη Παπαδοπούλου που πριν λίγες ώρες έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στα social media.Η τραγουδίστρια λίγο μετά την αποχώρησή της έγραψε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook: «Into the wild I go :losing my way,finding my soul»! «Χάνοντας τον δρόμο μου, βρίσκοντας την ψυχή μου», δείχνοντας έτσι πόσο ανάγκη είχε να φύγει από το παιχνίδι.