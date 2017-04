Το X Factor άφησε πίσω του το SYTYCD και το Πάμε Πακέτο - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης το «X Factor 2». Την ίδια ώρα απέναντί του έπαιζαν το So You Think You Can Dance και το Πάμε Πακέτο.Ποια εκπομπή όμως, κέρδισε περισσότερο τους τηλεθεατές;Στο γενικό σύνολο τηλεθέασης το X Factor βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,8%, όμως, σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου με 24,6%. Το SYTYCD περιορίστηκε στο 14,9%.Στο δυναμικό κοινό το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε το 35,2% ενώ έφτασε σε τέταρτο στο 41,9%. Το Dance σημείωσε ποσοστό 13,7% και το Πάμε Πακέτο 12,5%.