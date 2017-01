The Mall Athens: Winter Sale Land έως τις 28 Φεβρουαρίου με μοναδικές εκπτώσεις και διαδραστικά παιχνίδια

Το The Mall Athens σας καλωσορίζει στη «Winter Sale Land» και σας προσκαλεί να την κατακτήσετε! Έως τις 28 Φεβρουαρίου, ο Νο1 προορισμός για μόδα, ομορφιά, αγορές και διασκέδαση υπόσχεται να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία shopping σε όλη την οικογένεια.Μοναδικές εκπτώσεις, εντυπωσιακά διαδραστικά παιχνίδια και πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους σε κάθε επίπεδο. Ενώ, η πιο χειμερινή εμπειρία θα κορυφωθεί με την αποκάλυψη του LEGO® Batman σε μία απολαυστική εκδήλωση που δε πρέπει να χάσει κανείς!Η διασκέδαση ξεκινάει στο Επίπεδο 0, όπου χιλιάδες μπαλάκια περιμένουν τους μικρούς μας φίλους για βουτιές και παιχνίδια, στον απόλυτο χώρο Pool Balls που ήρθε για να χαρίσει μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς. Στο Επίπεδο 1, σειρά έχει ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος για μία μοναδική Βόλτα με Αλογάκια! Το The Mall Athens δημιούργησε μία εντυπωσιακή φάρμα με χνουδωτά αλογάκια, προσκαλώντας θαρραλέους καβαλάρηδες να κάνουν ιππασία.Παράλληλα, στο ίδιο επίπεδο και στο stage LEGO® Play All Day – ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τις δικές τους κατασκευές. Ενώ στο Επίπεδο 3, συναντάμε το παιχνίδι ROBOT, μία κατασκευή όπου ιπτάμενα μπαλάκια καταλήγουν σε ένα εντυπωσιακό καταρράκτη, συνθέτοντας την πιο απολαυστική εμπειρία.Οι εκδηλώσεις στη μοναδική χώρα των εκπτώσεων, Winter Sale Land, πρόκειται να κορυφωθούν με την αποκάλυψη του LEGO® Batman στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια μίας μοναδικής εκδήλωσης! Χιλιάδες LEGO® τουβλάκια χρειάστηκαν για να χτίσουν τον πιο εντυπωσιακό Batman που θα βρίσκεται στο The Mall Athens!Για το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του The Mall Athens.