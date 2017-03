Συμφωνία της Εθνικής για πώληση της South African Bank of Athens

Την υπογραφή σύμβασης πώλησης του 99,81% των μετοχών της South African Bank of Athens, που κατέχει άμεσα ή έμμεσα θυγατρική εταιρεία της, στην AFGRI Holdings (PTY) Ltd ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.



Η συναλλαγή αποτελεί μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Η μεταβίβαση των μετοχών και ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, ενώ υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων από: την Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου Αφρικής (SARB), το Υπουργείο Οικονομικών της Νοτίου Αφρικής και την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νοτίου Αφρικής.



Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Proforma Δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης ενώ η ρευστότητα της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί κατά Euro 55 εκ.



Η εταιρεία Investec Bank Ltd ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με τη συναλλαγή, ενώ οι εταιρείες Fresh fields Bruckhaus Deringer LLP και Edward Nathan Sonnen bergs Incorporated ενήργησαν ως διεθνείς και τοπικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα.



Η SABA ιδρύθηκε το 1947, δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική και παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τραπεζικές λύσεις σε μεσαίου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις συναλλακτικής τραπεζικής στην ευρύτερη αγορά.



Η AFGRI αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής αγροτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και επεξεργασίας τροφίμων, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική, σε 14 λοιπές χώρες της Αφρικής, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δυτική Αυστραλία.