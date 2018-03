Εννιά διακρίσεις για καμπάνιες της WIND Hellas στα Ermis Awards

Με 9 συνολικά βραβεία τιμήθηκε η WIND Hellas, στην απονομή των φετινών Ermis Awards, που πραγματοποιήθηκε στο "Θέατρον" του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.



H εταιρεία, μέσω των συνεργατών της: The Newtons Laboratory, Filmiki Productions, Oxyzed & Wave Μaker διακρίθηκε για τις καμπάνιες επικοινωνίας που παρουσίασε το 2017 που αφορούσαν στην προώθηση νέων υπηρεσιών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.



Όπως δήλωσε η Αλίν Μπαρδισμπανιάν, Διευθύντρια Επικοινωνίας Μάρκετινγκ της WIND Hellas:



«’Τα βραβεία μας γέμισαν χαρά γιατί επιβεβαιώνουν τον ενθουσιασμό και την ενέργεια με την οποία δουλεύουμε εμείς και οι συνεργάτες μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε δημιουργικά την καθημερινότητα μας. Συγχαρητήρια σε όλους»!’



Πιο συγκεκριμένα, οι καμπάνιες της WIND ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την διείσδυση στο κοινό και την συνεισφορά τους στην τοποθέτηση του brand positioning της εταιρείας στην αγορά αποσπώντας συνολικά 5 βραβεία Ermis Gold, 2 Ermis Silver και 2 Ermis Bronze.



Αναλυτικά:



Κατηγορία AD



• Ταινίες| F2G FLAME – Ermis Gold– The Newtons Laboratory

• Εκστρατείες| F2G FLAME – Ermis Gold– The Newtons Laboratory

• Ραδιοφωνικά| Kids@Safety ‘Μας ακούν και παιδιά’ – Ermis Silver – The Newtons Laboratory

• Ραδιοφωνικά | Το παιδί (VDSL Δείξε Ποιος Είσαι) – Ermis Bronze – The Newtons Laboratory



Κατηγορία Production

• Ταινίες| F2GFLAME – Ermis Gold – Filmiki Productions

• Ταινίες| ΔείξεΠοιοςΕίσαι – Ermis Silver - Filmiki Productions

• Original Music with Lyrics| Inferno F2G FLAMES – Ermis Gold- Oxyzed

• Original Music with Lyrics | ΔείξεΠοιοςΕίσαι – Ermis Bronze – Oxyzed

ΚατηγορίαMedia

• Τηλεόραση| Survivor – Ermis Gold- WaveMaker



Τα Ermis Awards, ο μοναδικός θεσμός βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.