Παράταση στο διαγωνισμό για την πώληση του 9,88% της Αττικής Οδού

Παράταση κατά ένα 10ήμερο έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 9,88% της "Αττικής Οδού”, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η PwC για λογαριασμό της πωλήτριας Τράπεζας Πειραιώς.



Η προηγούμενη προθεσμία είχε οριστεί για τις 7 Μαΐου και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αποφασίστηκε να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως τις 18 Μαΐου.



Η παράταση δίδεται για να διευκολυνθεί η διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου asset, για το οποίο η κοινοπραξία της Αττικής Οδού, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, διαθέτει προτιμησιακό δικαίωμα.



Η συμμετοχή αυτή ύψους 9,88% της Αττικής Οδού πέρασε στον έλεγχο της Πειραιώς όταν η τράπεζα απέκτησε, το 2012, τα υγιή στοιχεία ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας.



Η Αγροτική είχε αποκτήσει το ποσοστό αυτό το 2010 από την ΑΤΤΙΚΑΤ, στο πλαίσιο δεσμευτικής προσφοράς που είχε κατατεθεί τότε, με στόχο να μειωθεί η δανειακή έκθεση της ΑΤΤΙΚΑΤ.



Τότε, σε επίσημη ανακοίνωση της Atebank είχε γνωστοποιηθεί πως το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 113 εκατ. ευρώ.



Όπως σημειώθηκε, τον πρώτο λόγο έχει η κοινοπραξία της Αττικής Οδού (Ελλάκτωρ 59,24% και J&P Άβαξ 30,8% οι κυριότεροι μέτοχοι) που διαθέτουν το δικαίωμα πρώτης προαίρεσης (right of first refusal) σε κάθε πώληση ποσοστού της εταιρείας.



Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα οι σημερινοί μέτοχοι της Αττικής Οδού θα αυξήσουν το ποσοστό τους, καθώς η αποτίμηση του προσφερόμενου πακέτου θα καθορίσει εάν τελικώς θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα.



Εάν το τίμημα που επιθυμεί να πετύχει ο πωλητές κινηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά είναι διατεθειμένη να προσφέρει η κοινοπραξία ή εις εκ των μετόχων. τότε είναι πιθανό στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικής Οδού να εισέλθουν νέοι μέτοχοι έπειτα από πολλά χρόνια. Σημειωτέον πως η υπάρχουσα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού λήγει το 2024.



Σύμφωνα με τα τελευταία ετήσια δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (2016) η Αττική Οδός εμφάνισε έσοδα 171,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 44,4 εκατ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμά της ανήλθαν σε 181,7 εκατ. ευρώ. Για την ίδια χρήση διένειμε μέρισμα 69,9 εκατ. ευρώ.