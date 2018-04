Νέα κέρδη προμηνύουν τα futures της Wall

Σε άνοδο παραπέμπουν τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street, με τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την πυραυλική επίθεση του Σαββάτου στη Συρία από ΗΠΑ - Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και να στρέφουν το βλέμμα στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.



Σύμφωνα με αναλυτές, στην άνοδο συμβάλλει η προσδοκία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μη χρειαστεί να εμπλακούν σε μια σοβαρότερη σύγκρουση με Συρία και Ιράν.



Εκτιμάται πως οι επενδυτές σήμερα θα αφήσουν στην άκρη τις ανησυχίες τόσο για το ζήτημα της Συρίας όσο και για την εμπορική διαμάχη των ΗΠΑ με την Κίνα και θα επικεντρωθούν στις ανακοινώσεις των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.



Η μετοχή της Bank of America, που ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα του αναμενομένου, σημειώνει άνοδο προσυνεδριακά.



Ωστόσο, την Παρασκευή, οι μετοχές των JPMorgan Chase, Citigroup και Wells Fargo όλες δέχθηκαν πλήγμα παρά την ανακοίνωσε αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Ορισμένοι το αποδίδουν σε ανησυχίες ότι η αύξηση των κερδών έχει φτάσει σε πολύ υψηλό σημείο και θα αρχίσει να υπάρχει επιβράδυνση το 2019.



Τα futures του Dow Jones κερδίζουν 160 μονάδες, του S&P 16 μονάδες και του Nasdaq 43.



Στα μάκρο της ημέρας, κατά 0,6% αυξήθηκαν οι πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ το Μάρτιο, ανακάμπτοντας μετά από την ασθενή έναρξη του έτους για τις καταναλωτικές δαπάνες, παρά την ισχυρή αγορά εργασίας και την αύξηση των μισθών των εργαζομένων.



Οι πωλήσεις λιανικής αυξήθηκαν 0,6% το Μάρτιο σε σχέση με το περασμένο μήνα, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 0,3%.



Οι πωλήσεις λιανικής είχαν μειωθεί τους τρεις προηγούμενους μήνες, υποχωρώντας 0,1% το Φεβρουάριο. Η αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτου ήταν αυτή που ηγήθηκε της συνολικής αύξησης των δαπανών λιανικής, αλλά ακόμη και χωρίς τα αυτοκίνητα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν 0,2% τον προηγούμενο μήνα, αντίστοιχα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.



Εάν αφαιρεθούν οι πωλήσεις τόσο αυτοκινήτων όσο και καυσίμων, οι πωλήσεις λιανικής παρουσιάζουν αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση.



Συνολικά οι πωλήσεις λιανικής αυξήθηκαν 4,1% στο α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.



Αναλυτές σχολιάζουν ότι μια ισχυρή αγορά εργασίας, η ισχυρή καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι πρόσφατες περικοπές φόρων, προσφέρουν ένα ευνοϊκό outlook για τις δαπάνες.



Παράλληλα, με ισχυρό ρυθμό συνέχισε να αναπτύσσεται τον Απρίλιο η μεταποιητική δραστηριότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αν και επιβράδυνε σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την έρευνα της Federal Reserve Bank of New York.



Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης Empire State υποχώρησε στις 15,8 μονάδες από 22,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Παρομοίως, ο δείκτης για τις νέες παραγγελίες διολίσθησε στις 9 μονάδες από 16,8 μονάδες και ο δείκτης για την απασχόληση στις 6 μονάδες από 9,4 μονάδες τον Μάρτιο.