Διάλεξη στη Μελβούρνη: Αποθωμανοποίηση της Κωνσταντινούπολης μετά το 1923

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Christopher Houston από το Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Macquarie θα παρουσιάσει μια διάλεξη με θέμα την αποθωμανοποίηση της Κωνσταντινούπολης μετά το 1923, την Πέμπτη 7 Ιουνίου, στο Ελληνικό Κέντρο, ως μέρος των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρονται από την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης.Το 1923 η Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη με ιστορία και συμβολισμό που δεν ήταν εύκολο να εναρμονιστεί με τη νέα πολιτική πραγματικότητα που αναδύονταν στην Άγκυρα. Μια αυτοκρατορική και κοσμοπολίτικη πόλη-λιμάνι και ένα κέντρο εμπορίου, κατανάλωσης και παραγωγής, το περιβάλλον της αντικατόπτριζε τον οθωμανικό εκσυγχρονισμό του 19ου αιώνα και την ευρωπαϊκή οικονομική επιρροή. Αν και ο αριθμός των κατοίκων δεν είναι ακριβής, οι εκτιμήσεις έφεραν τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης το 1923 κάπου μεταξύ 35 και 40%, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων.Μέχρι το 1964, όμως, ο αριθμός των μη μουσουλμάνων στην πόλη μειώνεται σημαντικά. Τι συνέβη; Σε αυτή τη διάλεξη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χιούστον θα επισημάνει τέσσερις πολιτικές πράξεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του οθωμανικού «κόσμου» στην Κωνσταντινούπολη, καθεμία από τις οποίες συνδέεται με τον αμείλικτο εθνικισμό και το οικονομικό καθεστώς που προωθείτο στην Τουρκία, της μονοκομματικής και πολυκομματικής περιόδου που εκφράστηκε με διάφορους ρατσιστικούς νόμους που απευθύνονταν τόσο σε μη Τούρκους όσο και σε μη μουσουλμάνους.Εν συντομία, μεταξύ άλλων προβλέπονταν η υποχρεωτική στρατολόγηση το 1941 όλων των μη μουσουλμάνων ανδρών στην Τουρκία, η επιβολή από την κυβέρνηση έκτακτου φόρου πλούτου ή κεφαλαίου (Varlik Vergisi) το 1942, το προωθούμενο από το κράτος πογκρόμ κατά των ελληνικών ιδιοκτησιών, εκκλησιών και σχολείων στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 1955, και η απέλαση Ελλήνων πολιτών το 1964.Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Christopher Houston διδάσκει στο Τμήμα Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων για την τουρκική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου αυτού για το Κουρδιστάν Kurdistan: Crafting of National Selves (Bloomington 2008) και το Islam, Kurds and the Turkish Nation-State (Berg, Oxford. 2001). Το σημερινό ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα των ετών πριν και μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980.Πότε: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, 7.00μμΠού: Ελληνικό Κέντρο, (Mezzanine, 168 Lonsdale Street, Melbourne)