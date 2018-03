ΗΠΑ: Παρουσιάστηκε η παγκόσμια έρευνα για τον Ελληνισμό της Διασποράς

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που οργάνωσε η Kapa Research σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τον Ελληνισμό της Διασποράς παρουσιάστηκαν σε μια ειδική εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Η έρευνα, «Global Survey on Hellenism and Research in Five Continents», προσπαθεί να σκιαγραφήσει το προφίλ των Ελλήνων της Διασποράς, εστιάζοντας πάνω στις βασικές αντιλήψεις που δομούν την ταυτότητα τους.



Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε ο αναλυτής της Καπα Research Γεράσιμος Ρουτζούνης, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Γέροντας Αμερικής κ. Δημήτριος, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτικής που ερμήνευσαν τα αποτελέσματα ως «θετικά» και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το μέλλον.



Κατρούγκαλος: Έμπνευση και Ελπίδα για το Μέλλον



Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος εστίασε στο γεγονός ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη αλλά και η αντίσταση συνεχίζουν να παραμένουν πρωταρχικές ιδέες στο αξιακό σύστημα των Ελλήνων της Διασποράς. Παράλληλα, σημείωσε πως η υγιής αμφισβήτηση των κακώς κείμενων του πολιτικού συστήματος αλλά και της διαφθοράς γεννούν ελπίδα και δίνουν την υπόσχεση για ένα διαφορετικό μέλλον.



«Βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα αισθάνομαι αισιόδοξος. Είδαμε πράγματα που μπορεί να υποψιαζόμαστε αλλά δεν ήμασταν και απολύτως βέβαιοι. Πρώτα από όλα, ότι η δικαιοσύνη θεωρείται ως η πρωταρχική αξία, ότι εκτιμούν την δημοκρατία ως το βασικό επίτευγμα του ελληνικού πολιτισμού, και ότι θεωρούν την αντίσταση ακόμα σημαντικότερο γεγονός και από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και φυσικά είναι πολύ υγιής αυτή η αντίδραση απέναντι στο πολιτικό σύστημα και την διαφθορά. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι εδώ στις ΗΠΑ έχουμε τον συγκεκριμένο πρόεδρο που έχουμε, είναι σημάδια που μας δείχνουν ότι πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά το γεγονός ότι συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να διορθώσουμε αυτές τις θεσμικές ελλείψεις μας δίνει έμπνευση και ελπίδα για το μέλλον».



Καμίνης: Πρέπει να Πέσουν τα Τείχη



Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης εστίασε στην νέα γενιά των Ελλήνων της κρίσης που συγκροτούν το τελευταίο κύμα μετανάστευσης, υποστηρίζοντας πως το μεγάλο στοίχημα για την χώρα είναι να άρει όλα τα εμπόδια στην εργασία και την δημιουργία και έτσι να καταφέρει να επαναπατρίσει το δυναμικό και δραστήριο ανθρώπινο δυναμικό της.



«Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ειδικότερα τα πορίσματα που αφορούν τους νέους που εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό τμήμα του πληθυσμού, το οποίο όπως είδαμε διαπρέπει στις χώρες προορισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν στην χώρα. Και για να τους πείσουμε να επιστρέψουν θα πρέπει να ανοίξουν δουλειές, να ανοίξουν ευκαιρίες και έτσι να επιστρέψουν. Οι άνθρωποι έφυγαν γιατί βρήκαν τείχη μπροστά τους. Και τα τείχη αυτά πρέπει παντού να πέσουν».



Κουμουτσάκος: Υποχρέωση μας η Ψήφος των Ομογενών



Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Ελληνισμός της Διασποράς διατηρεί μέχρι και σήμερα ισχυρούς δεσμούς με την μητέρα πατρίδα, τονίζοντας πως αυτό συνιστά μια «πηγή ισχύος» για την Ελλάδα που, όπως είπε, πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Μάλιστα επανέλαβε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την παροχή του δικαιώματος ψήφου στους ομογενείς.



«Οι Έλληνες παντού στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι η πατρίδα μας περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο, συνεχίζουν να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πηγή ισχύος για την χώρα που οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να ενισχύσουμε τον δεσμό τους με την μητέρα πατρίδα. Και αυτό είναι το δικαίωμα τους να μπορούν να ψηφίσουν για τον τόπο καταγωγής τους στις ελληνικές εκλογές. Είναι υποχρέωση μας. Είναι υποχρέωση δημοκρατίας και δικό τους δικαίωμα να μπορούν να συνεισφέρουν με την δική τους ψήφο στο παρόν και στο μέλλον της χώρας».