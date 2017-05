«Θυμάσαι πως γνωριστήκαμε;» στον Πολυχώρο «Vault»

O Πολυχώρος Vault παρουσιάζει τη νέα παράσταση των Μη Μου Up Two «Θυμάσαι πως γνωριστήκαμε;» από το Σάββατο 13 έως την Κυριακή 28 Μαΐου, κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακές στις 20.00, για 5 μόνο παραστάσεις : Σάββατο 13/5, Σάββατο 20/5, Κυριακή 21/5, Σάββατο 27/5, Κυριακή 28/5.Δύο ξένοι άνθρωποι, δυο ξεχωριστές ζωές, δύο διαφορετικοί κόσμοι που έρχονται κοντά τόσο απρόσμενα.Και μετά; Τα πάντα ή τίποτα.Κάθε ιστορία που αφηγούνται οι Μη Μου Up Two είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη και την επόμενη. Τα πρόσωπα και ο χώρος διαμορφώνονται πάντα σύμφωνα με την έμπνευση του κοινού.Οι ηθοποιοί δημιουργούν αυτοσχεδιάζοντας (Improv Theatre) και αφήνουν την ιστορία τους να χαθεί μετά το τέλος της παράστασης.Η ομάδα «Μη Μου Up Two»Επιμέλεια φωτογραφίας: Άννα ΠατρικίουΕρμηνεύουν: Λίλα Μπάρμπα, Παναγιώτης ΔελαβίνιαςΟι Μη Μου Up Two, κοινώς η Λίλα Μπάρμπα και ο Παναγιώτης Δελαβίνιας, είναι ένας μικρός θίασος Improv Theatre (Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός), ο οποίος μετρά σχεδόν ένα χρόνο από τη δημιουργία του.Και οι δύο είναι απόφοιτοι της σχολής ImproVIBE, αυτοσχεδιαστικού θεάτρου και κωμωδίας (Improv Comedy Theatre) και έχουν παρακολουθήσει πολλά θεατρικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Νορβηγία, Βαρκελώνη, Σουηδία κλπ).Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)Τιμές Εισιτηρίων:Γενική είσοδος: 8,00 ευρώΠολυχώρος Vault Theatre PlusΜελενίκου 26, Γκάζι, ΒοτανικόςΠλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με τα πόδια)Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889(για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)