Comedy for the Masses Tour: Mikeius, Jeremy και Κώστας Μαλλιάτσης στο Θέατρο Εγνατία

Οι περσινές παραστάσεις του #ComedyfortheMasses εξελίχθηκαν σε μία ξέφρενη πορεία με απανωτά sold out, στη μία μετά την άλλη πόλη. Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου για τη τριάδα των Mikeius, Jeremy και Κώστα Μαλάτση, ήταν παραπάνω από συγκινητική με αποτέλεσμα να πάρουν απόφαση να «οργώσουν» την Ελλάδα και εφέτος.



Το Σάββατο 1 Απριλίου σειρά έχει η Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Εγνατία, να έρθουν αντιμέτωπα με τη λαίλαπα της κωμωδίας που ονομάζεται «Comedy for the Masses».



Και εφέτος νέα παράσταση , νέα κείμενα , νέα βίντεο , νέο show , νέες ταινίες…ίδιες άσχημες φάτσες...



Stand Up Comedy | Live roast | Live Θαψε το Σεναριο special | Live Stunnerzz.



Δείτε το βίντεο:





Σάββατο 1 Απριλίου 2017



Θέατρο Εγνατία (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, πίσω από την Αγ.Σοφία, τηλ.2310231431 & 6970034210)

Εισιτήρια προπωλούνται στο Ταμείο του Θεάτρου Εγνατία 10.30-13.30 και 17.30-21.00