160 χρόνια made in Greece στην Τεχνόπολη

Ακριβώς ένα χρόνο μετά τα GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου παρουσιάζουν τη μεγάλη ιστορική έκθεση 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, βιομηχανία, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2018, αναδεικνύοντας – για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση- τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1860-1970 και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.Με αφορμή τα «160 χρόνια Γκάζι», τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την ίδρυση του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, κάνουμε ένα πολύχρωμο και συναρπαστικό ταξίδι σε 160 χρόνια ελληνικής βιομηχανίας: από τις απαρχές, τις λαμπρές στιγμές, άγνωστες πτυχές της έως την αποβιομηχάνιση, το παρόν και το μέλλον της.Περισσότερα από 800 αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, φωτογραφίες, σπάνια έγγραφα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπα ιστορικά κείμενα, κρυμμένες πληροφορίες, παράλληλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν τα 160 χρόνια made in Greece.Μέσα από 3 ενότητες, θα ανακαλύψουμε με διαδραστικό τρόπο 8 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας (μετάλλου, χημικών, οικοδομικών υλικών και υλών, ενέργειας, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, καπνού, επίπλου), περισσότερες από 90 βιομηχανίες, ενεργές και μη ενεργές, που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτούς, πρώτες ύλες, στάδια παραγωγής, παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που σημειώθηκαν, ενώ ταυτόχρονα, θα γνωρίσουμε πρωτοπόρους επιχειρηματίες, εργαζομένους αλλά και παράλληλες, ανεξερεύνητες ιστορίες της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.Στα 160 χρόνια made in Greece, θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να ακούσουμε συνεντεύξεις, να δούμε σπάνια videos παραγωγής, να παρακολουθήσουμε παλιές διαφημίσεις, να αγγίξουμε μηχανήματα και πρώτες ύλες που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε πώς καθημερινά βρίσκονται δίπλα μας, μέσα στη ζωή μας: νικέλιο, τσιμέντο, βωξίτη, αλουμίνα. Θα μας απαντηθούν ερωτήματα που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί ποτέ αλλά εξάπτουν χωρίς αμφιβολία την περιέργειά μας: σε ποιο εργοστάσιο ανήκουν τα κτήρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, γιατί το λευκό χρώμα τοίχου στην Ελλάδα έχει περισσότερες αποχρώσεις από άλλες χώρες, πότε συσκευάστηκε για πρώτη φορά το αλεύρι, ποιο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε στη Σύρο, ποιο εργοστάσιο φώτισε τους δρόμους της πρωτεύουσας, ποιος είναι ο 13ος άθλος του Ηρακλή, ποιος είναι ο «χοντρός» της ελληνικής βιομηχανίας, ποια εταιρεία παραγωγής μπύρας έφτιαχνε και λεμονίτες, ποιο εργοστάσιο έψηνε μπισκότα και μαζί κεραμίδια, ποια ελληνική βιομηχανία πήρε ξανά το δρόμο του μεταξιού και μετέφερε την παραγωγή της στην Κίνα, ποιο εργοστάσιο επισκέπτονταν ιδιαίτερα συχνά εξέχουσες κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας και πολλά-πολλά ακόμα.Κι όλα αυτά στα 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία!Είστε, λοιπόν, έτοιμοι για ένα ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία... αλλιώς;Γνωρίζοντας καλύτερα το παρελθόν, ανοίγουμε έναν διάλογο με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από μία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το INNOVATHENS Powered by Samsung, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, παρουσιάσεις, workshops για την οικονομία, τη διοίκηση και τη διαχείριση βιομηχανικών μονάδων, την καινοτομία, τον ανθρώπινο παράγοντα στη βιομηχανία, την πολιτιστική επανάχρηση εργοστασίων στην Ελλάδα κ.ά.Τα 160 χρόνια made in Greece δεν έχουν σκοπό να αφήσουν τους μικρούς μας φίλους παραπονεμένους! Με αφορμή την έκθεση, προτείνουμε διαδραστικές ξεναγήσεις για μαθητές από 10 ετών και δύο απολαυστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες 4-12 ετών. Κάνουμε μια βόλτα Από το χωράφι… στο ράφι, αναρωτιόμαστε τι θυμάται ο πελτές από τη ζωή του ως ντομάτα, ποια είναι η ιστορία μιας κουβερτούρας που στέκεται περήφανη στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουμε Διαφημίσεις που άφησαν εποχή!Και τα Σαββατοκύριακα όμως το πρόγραμμα είναι πλούσιο! Κάθε Κυριακή, από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο, θα έχουμε τα 160 χρόνια made in Greece. Kids edition, μία ξεχωριστή σειρά εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά 6-10 ετών, στην οποία θα πειραματιζόμαστε με υλικά, θα ζωγραφίζουμε, θα παίζουμε και θα διασκεδάζουμε! Παράλληλα, θα πειραματιστούμε με την τέχνη της κινούμενης εικόνας και θα φτιάξουμε το δικό μας video animation.ShopΒρες το official merchandise της έκθεσης στο Industrial Gas Museum Shop.Επιστημονική επιμέλεια: Χριστίνα ΑγριαντώνηΙστορική έρευνα: Γιάννης ΣτογιαννίδηςΑρχιτεκτονικός-Μουσειογραφικός σχεδιασμός: Ερατώ ΚουτσουδάκηΜουσειολογική επιμέλεια κειμένων: Θάλεια ΣπυριδάκιΟπτική ταυτότητα: pi6 communication designProject management & Μουσειολογική επιμέλεια: ομάδα Βιομηχανικού Μουσείου ΦωταερίουΠληροφορίες:Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, 19.00Ωράριο λειτουργίας:Τρίτη έως Παρασκευή, 12.00-20.00Σάββατο & Κυριακή, 11.00-20.00Εισιτήρια:Γενική είσοδος: 4 ευρώΜειωμένο (Άνεργοι, μαθητές 6-18 ετών, φοιτητές): 2,5 ευρώΚρατήσεις: 2130109325