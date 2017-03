Athens Science Festival 2017 «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας»

Με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας», το φεστιβάλ επιστήμης Athens Science Festival, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου μέσα από μια δυναμική και εντυπωσιακή παρουσία.



Ερευνητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί από τον ελληνικό και διεθνή χώρο θα μας παροτρύνουν να εξερευνήσουμε με τον πιο ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο τον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας του μέλλοντος. Μέσα από ένα πλήθος επιστημονικών δράσεων θα μας ξεναγήσουν στον συναρπαστικό κόσμο της γνώσης για να συντονιστούμε με σήμερα και με το αύριο της ζωής, της τεχνολογίας και των επιστημών.



Δεύτερη παρουσίαση, σύνοψη ομιλίας προσκεκλημένων ομιλητών στο ASF17:



Clifford Kentros



Ένας Ιός μπορεί να μας θεραπεύσει;



Τι κάνει τον εγκέφαλο τόσο ξεχωριστό από κάθε άλλο μέρος του σώματος; «Χωρίς αμφιβολία, η ανατομία του!» λέει ο νευροεπιστήμονας Clifford Kentros. Όταν η ανατομία ολόκληρου του υπόλοιπου σώματος δεν μπορεί να φτάσει ούτε στο ελάχιστο την πολυπλοκότητα της ανατομίας του εγκεφάλου, τότε τι όπλα έχουν στα χέρια τους οι επιστήμονες για να πολεμήσουν τις νευρολογικές και ψυχιατρικές ασθένειες; «Έναν ιό!», προτείνει ο Καθηγητής Cliff Kentros, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νορβηγίας συνεργάτης των Νορβηγών May-Britt Moser και Edvard Moser, (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2014).



Τίτλος δράσης: Bugs in the Brain || Ημερομηνία & Ώρα: 30 Μαρτίου, 19.00-19.50



Η ομιλία του καθηγητή Clifford Kentros θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Νορβηγικής πρεσβείας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών.



Μανώλης Δερμιτζάκης



Θα υπάρξει ιατρική για τον καθένα μας;



Μια εξερεύνηση στα κρυφά μονοπάτια της «γενετικής μας ταυτότητας» μας υπόσχεται ο Μανώλης Δερμιτζάκης, Καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Μελετώντας χιλιάδες ανθρώπινα γονιδιώματα από όλο τον κόσμο, ο Μανώλης Δερμιτζάκης δεν προσπαθεί να ανακαλύψει πόσο διαφέρουμε μεταξύ μας, αλλά πώς αυτές οι διαφορές συνδέονται με την προδιάθεσή μας σε ασθένειες. Απέχουμε πολύ από την εποχή που οι γιατροί θα μας συμβουλεύουν με βάση τη γενετική μας ταυτότητα; Η εξατομικευμένη ιατρική άραγε βρίσκεται προ των πυλών; .

Τίτλος δράσης: Εμείς και τα γονίδιά μας || Ημερομηνία & Ώρα: 30 Μαρτίου, 20.00-20.50



Αθανάσιος Γιάννης



Γλυκό… βιτριόλι!



Σε ένα επιστημονικό ιστορικό ταξίδι μεταξύ ζωής και θανάτου, μας προσκαλεί ο γιατρός και χημικός Αθανάσιος Γιάννης. Πώς τα εκρηκτικά και τα δηλητήρια , από εγκληματικά όπλα στα χέρια τιμωρών, έγιναν θεραπευτικά εργαλεία στα χέρια γιατρών; Η αναισθησιολογία, η χειρουργική και η καρδιολογία του σήμερα, θα προσέφεραν τις ίδιες θεραπευτικές λύσεις χωρίς τις παραπάνω θανατηφόρες ανακαλύψεις; Οι απαντήσεις από τον Καθηγ. Γιάννη, του γερμανικού Ινστιτούτου Οργανικής Χημείας του Πανεπιστημίου της Λειψίας.



Τίτλος δράσης: Δηλητηριώδη βέλη, εκρηκτικά υλικά και γλυκό βιτριόλι: απο την τραγωδία στη θεραπεία || Ημερομηνία & Ώρα: 30 Μαρτίου, 20.00-20.50



Vladislav Zhitenev



Κυνήγι τριχωτών γιγάντων



Σε αινιγματικά υπόγεια καταφύγια θα περιπλανηθούμε με τον ιστορικό και αρχαιολόγο Vladislav Zhitenev από το Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας. Tι ιστορίες μπορεί να κρύβουν οι σκοτεινές σπηλιές της Ευρώπης για τις μετακινήσεις και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού; Σαμάνοι και καλλιτέχνες, που έζησαν σε αυτές τις σπηλιές πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, άφησαν εκεί τα ίχνη και τις ζωγραφιές τους. Ωστόσο, μπορούν αυτές οι μοναδικές τοιχογραφίες με σκηνές κυνηγιού μαμούθ να αποτελέσουν και αξιόπιστες ιστορικές πηγές ότι πράγματι οι τότε προϊστορικοί κάτοικοι κυνηγούσαν αυτούς τους τριχωτούς γίγαντες;



Τίτλος δράσης: Σπήλαια: καταφύγια για τους κυνηγούς μαμούθ || Ημερομηνία & Ώρα: 30 Μαρτίου, 18.00-18.50



Σωτήρης Κωβός



Πόσο νέο μπορεί να είναι το παλιό;



Τι κάνει ένα αυτοκίνητο να αρέσει στο κοινό; Η λειτουργικότητά του, η αισθητική του, ή μήπως τα κριτήρια με τα οποία το επιλέγουμε είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας; Σύμφωνα με τον σχεδιαστή αυτοκινήτων Σωτήρη Κωβό, ο κώδικας των αξιών μας είναι αυτός που καθορίζει τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής του Toyota Yaris, θα μας αποκαλύψει τις πηγές της έμπνευσής του που δίνουν σχήμα στα όνειρά μας.



Τίτλος δράσης: Car Design: Ρήξη ή συμφιλίωση με το παρελθόν; || Ημερομηνία & Ώρα: 2 Απριλίου, 19.00-19.50



Δημήτρης Κορρές.



Μια ιδέα είναι όλα



«Για τη σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να αρκούν μερικά δευτερόλεπτα, για την υλοποίησή της ωστόσο απαιτείται πολύς χρόνος, πολλή δουλειά και συνήθως πολλά χρήματα». Η επίλυση τεχνικών προβλημάτων αποτελεί για αρκετούς μια εξαιρετικά ευχάριστη ασχολία. Προκαλεί την ίδια ευφορία που απολαμβάνουμε όταν λύνουμε μια άσκηση γεωμετρίας ή ένα σταυρόλεξο. Είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων χρειάζονται γνώσεις, αλλά και φαντασία, ή αλλιώς μια ιδέα! Σε αυτό το ταξίδι, από την έμπνευση έως τη δημιουργία, θα μας παρασύρει ο πολυμήχανος αρχιτέκτων μηχανικός, κεραμίστας – αγγειοπλάστης, μηχανουργός Δημήτρης Κορρές, στον οποίον οφείλονται έως και 40 μετακινήσεις κτηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και η δημιουργία του πρώτου ελληνικού Super Car.



Τίτλος δράσης: Η γέννηση μιας έξυπνης ιδέας - Ημερομηνία & Ώρα: 2 Απριλίου, 19.00 - 19.50



Η «Επιστηµογραφία» του Bίκτορα Κοέν στην Έκθεση Τέχνης του Athens Science Festival.



Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης, σχεδιαστής και δάσκαλος στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, Βίκτωρ Κοέν, θα παρουσιάσει μια ατομική έκθεση με τον τίτλο «Επιστηµογραφία».



Πρόκειται για μια εικονογραφημένη γραμματοσειρά που συνδυάζει τον κόσμο της επιστήμης µε το βασικότερο συστατικό της γραφής µας: τα γράμματα. Εδώ οι φόρμες γραμμάτων αναμιγνύονται εντυπωσιακά µε παραδοσιακά αλλά και εξελιγμένα εργαλεία έρευνας. Τα γράμματα διατηρώντας τις εκπαιδευτικές τους ιδιότητες, προωθούν μια ιδιάζουσα οπτική αισθητικής, έµπνευσης και έκφρασης.



Το πείραμα αυτό πρωτοεμφανίστηκε, με επιτυχία, στο εξώφυλλο του εβδομαδιαίου περιοδικού The New York Times Book Review. Η έκθεση «Επιστηµογραφία» θα παρουσιαστεί φέτος στην Έκθεση Τέχνης και Επιστήμης στο Athens Science Festival με σκοπό να εκπληρώσει την υπόσχεση της: να επανεξετάσει και να παρουσιάσει μια πλέον ολοκληρωµένη γραµµατοσειρά.



Επιμέλεια Έκθεσης: Χριστιάνα Καζάκου.



Το Athens Science Festival 2017 απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, καθώς το πρόγραμμα και οι δράσεις του είναι σχεδιασμένα για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τόσο των μικρών όσο και των μεγαλύτερων σε ηλικία επισκεπτών.



Διοργάνωση: Sci-Co, British Council, Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.



Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.



Γενικές Πληροφορίες:

Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 09.00 έως 22.00

Σάββατο & Κυριακή: 11.00 έως 22.00

Γενική Είσοδος: 3 ευρώ

Website: http://www.athens-science-festival.gr/



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com