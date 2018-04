Η Αλίσια Κις επέκρινε τον πρόεδρο των Grammy για το μισθολογικό χάσμα στην τηλεοπτική σειρά «The Crown»

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός και ηθοποιός, Αλίσια Κις τιμήθηκε στην ετήσια εκδήλωση «Power of Women» (Δύναμη των Γυναικών) του Variety στη Νέα Υόρκη ως συνιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Keep a Child Alive με στόχο την αντιμετώπιση των φυσικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του HIV.Και ενώ μίλησε επί μακρόν για την οργάνωση, αναφέρθηκε επίσης στα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης.Την Αλίσια Κις προσφώνησε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Good Morning America» Ρόμπιν Ρόμπερτς, η οποία είπε: «Άλλαξε όχι μόνο τον κόσμο γύρω μας, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Θα το πω, αλλά δεν πρόκειται να το τραγουδήσω - This girl is on fire» (σσ. τίτλος επιτυχίας της τραγουδίστριας).Η Κις ανέβηκε στη σκηνή και τόνισε: «Είμαστε περισσότερο φλεγόμενες από ποτέ, κοιτάξτε τις δράσεις που αναλαμβάνονται γύρω μας: γυναίκες σε αριθμό ρεκόρ διεκδικούν αξιώματα, γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, γυναίκες απαιτούν τερματισμό των ανισοτήτων στη μουσική βιομηχανία και ισότιμη εκπροσώπηση στη σκηνή των Grammy» υπογράμμισε.Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με τον τρόπο αυτό στον μικρό αριθμό γυναικών ερμηνευτριών που τιμήθηκαν στην εφετινή απονομή των βραβείων και τα σχόλια του προέδρου της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, Recording Academy, Νιλ Πορτνάου, ο οποίος δήλωσε ότι «οι γυναίκες που έχουν τη δημιουργικότητα στην καρδιά και την ψυχή τους, που θέλουν να είναι μουσικοί, τεχνικοί ήχου, παραγωγοί και να ανήκουν σε αυτή τη βιομηχανία σε επίπεδο στελεχών, πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα».«Μας είπαν ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Λοιπόν αισθάνεστε ότι τώρα έχετε ανεβάσει ταχύτητα;» είπε η Αλίσια Κις και αναφέρθηκε στη σημασία της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, υποδεικνύοντας την ανισότητα στις αμοιβές της Κλερ Φόι και του Ματ Σμιθ πρωταγωνιστών της τηλεοπτικής σειράς «The Crown».Λέγεται «Το Στέμμα», είπε, για τη σειρά του Netflix. «Είναι για τη βασίλισσα. Γιατί ο πρίγκιπας παίρνει περισσότερα χρήματα από τη βασίλισσα; Οπότε και οι βασίλισσες πρόκειται να πάρουν όσα δικαιούνται».«Τελικά η χώρα άρχισε να ακούει» συνέχισε. «Είμαι πολύ υπερήφανη για όλες εμάς τις γυναίκες που βρίσκουμε τη φωνή μας. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο δουλειά των γυναικών - είδα τους άνδρες, ήταν λίγο ταραγμένοι» γέλασε. «Δεν θέλω να νιώθουν έτσι γιατί χρειάζονται σπουδαίοι άντρες και υπάρχουν τόσοι πολλοί από αυτούς που μας στηρίζουν να υψώσουμε τις φωνές μας για να κάνουμε αυτή την πολιτιστική αλλαγή να συμβεί», πρόσθεσε.Η τραγουδίστρια μίλησε για τον πρώτο της μάνατζερ, Τζεφ Ρόμπινσον.«Στις συσκέψεις, διασφάλιζε να έχω μια θέση στο τραπέζι. Ήμουν 14 ετών και ο Τζεφ με αντιμετώπιζε ισότιμα. Χρειάζεται αυτό από τους άνδρες και από τις γυναίκες για να έρθει η αλλαγή».Ευχαρίστησε τη μητέρα της - «μια αληθινή γυναίκα με δύναμη» - και έκανε αναφορά στην Ανίτα Χιλ ως τη γυναίκα που στάθηκε η αιτία για κοινωνική αφύπνιση στις ΗΠΑ στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, με αποτέλεσμα να ψηφιστεί ειδικός νόμος και επικρότησε το θάρρος που χρειάστηκε για να κάνει ό,τι έκανε. Η Ανίτα Χιλ, Αφροαμερικανή καθηγήτρια Νομικής στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατήγγειλε τον εργοδότη της και υποψήφιο για την έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, δικαστή Κλάρενς Τόμας, για σεξουαλική παρενόχληση.Η υπόθεση συνέβαλε στην ανάδειξη της σημαντικότητας του εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης και στην προώθηση πολιτικών αντιμετώπισής του, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε υψηλά διοικητικά κλιμάκια και σε θέσεις εξουσίας.«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, επειδή είστε αγωνίστριες, εκπρόσωποι αλλαγής. Και δέχομαι αυτή την τιμητική διάκριση εκ μέρους όλων των γυναικών που δεν έχουν αναγνωριστεί όπως πρέπει: Όλες είστε απίστευτες γυναίκες με δύναμη».Στο φιλανθρωπικό γεύμα «Power of Women» του Variety που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, τιμήθηκαν επίσης για τις ανθρωπιστικές τους προσπάθειες με τη δράση τους σε διάφορες οργανώσεις, η Αμερικανίδα ηθοποιός, σεναριογράφος Τίνα Φέι, η Αγγλίδα ηθοποιός, Έμιλι Μπλαντ, η ιδρύτρια του κινήματος κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης #MeToo, Ταράνα Μπουρκ και η συγγραφέας Μάργκαρετ Άτγουντ από τον Καναδά.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ