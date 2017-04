Η Documenta 14 έρχεται στην Αθήνα - Το εναρκτήριο πρόγραμμα

Η κορυφαία έκθεση σύγχρονης τέχνης documenta 14 εγκαινιάζεται στην Αθήνα στις 8 Απριλίου. Σε ολόκληρη την πόλη, σε περισσότερα από 40 διαφορετικά δημόσια ιδρύματα, σε πλατείες, κινηματογράφους, πανεπιστημιακούς χώρους και βιβλιοθήκες, περισσότεροι από 160 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα νέα έργα τους για την documenta 14.Η έκθεση θα ρίξει αυλαία στις 12 Ιουλίου. Αμέσως μετά θα συνεχιστεί στη γερμανική πόλη Κάσελ, η οποία για πρώτη φορά από το 1959 μοιράζεται τη φιλοξενία της σπουδαίας αυτής έκθεσης με μια άλλη πόλη, την Αθήνα.Οι κυριότεροι εκθεσιακοί χώροι θα είναι ανοιχτοί από Τρίτη έως Κυριακή, 11 π.μ.-9 μ.μ., και την Πέμπτη 11 π.μ.-11 μ.μ.

O ιστότοπος της documenta 14 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ώρες και μέρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Πάσχα, καθώς και για πληροφορίες για τα εισιτήρια. Σε κάποιες εκδηλώσεις η χωρητικότητα είναι περιορισμένη.

Nikhil ChopraDrawing a Line through Landscape, περφόρμανς, Αρχιμήδους 15 (Μοσχάτο), σε εξέλιξηΓιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-9 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 11 π.μ. και 5 μ.μ.Sanja IvekovićMonument to Revolution, συλλογικό προφορικό κείμενο, Πλατεία Αυδή, 11 π.μ.-9 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Prinz GholamMy Sweet Country, περφόρμανς, Ναός Ολυμπίου Διός, 11 π.μ.-1 μ.μ., 6 €, μειωμένο 3 €Guillermo GalindoOriginal Composition from the Series Exit/έξοδος, Μουσική περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 12 μ.μ.Collective Exhibition for a Single BodyΠερφόρμανς χορού, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, 12-2:30 μ.μ., μειωμένο 2 €Φοιτητές Ανώτατης Σχολής Καλών ΤεχνώνΑνοιχτά στούντιο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)—Οδός Πειραιώς, 12-8 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Gilles Aubry & Robert Millis, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14The Gramophone Effect, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan)Géographie-Athènes (Geography-Athens), περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 2 μ.μ.-9 μ.μ.Joar NangoEuropean Everything, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (κήπος), 2 μ.μ., 4 μ.μ. και 7 μ.μ.Pope.LWhispering Campaign (2016-17), περφόρμανς, πέντε έως έξι δημόσιοι χώροι, 2-7 μ.μ.Narimane MariLe Fort des Fous, προεπισκόπηση, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αμφιθέατρο), 3 μ.μ.Marta MinujínPayment of Greek Debt to Germany with Olives and Art, περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (είσοδος), 4 μ.μ.Γεωργία ΣαγρήDynamis (Askese–on Empathy), εργαστήριο, Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 5-10 μ.μ.Alvin LucierI Am Sitting in a Room, μουσική περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 6 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleCuddling Athens, περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 6 μ.μ.Aki Onda, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Nam June's Spirit Was Talking To Me, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Anton KatsGiant Steps, περφόρμανς, περίπτερο στου Ψυρρή, 6:30 μ.μ.Manthia DiawaraAn Opera of the World, προεπισκόπηση, αμφιθέατρο ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 7 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 7 μ.μ.Kettly NoëlZombification, περφόρμανς και σκηνογραφική εγκατάσταση, Ωδείο Αθηνών (ΩA.1), 8 μ.μ.Αλεξάνδρα ΜπαχτσετζήPrivate Song, περφόρμανς, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 8:30 μ.μ., 10 €, εισιτήριαRoss Birrell και David Harding, The Athens State Orchestra, Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO)Henryk Górecki, Symphony No. 3, Op. 36, Symphony of Sorrowful Song, μουσική περφόρμανς, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8:30 μ.μ., εισιτήριαH μουσική εκδήλωση είναι συμπαραγωγή της documenta 14, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην πρωτοβουλία «Ροζ Κουτί» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για παιδιά προσφύγων καθώς και στα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για πρόσφυγες εντός και εκτός Ελλάδας.Nikhil ChopraDrawing a Line through Landscape, περφόρμανς, Αρχιμήδους 15 (Μοσχάτο), σε εξέλιξη μέχρι τις 8 μ.μ.Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan)Géographie-Athènes (Geography-Athens), περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-9 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-9 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Prinz GholamMy Sweet Country, περφόρμανς, Αρχαία Αγορά, Ωδείο του Αγρίππα, 11 π.μ.-1 μ.μ., 8 €, μειωμένο 4 €Narimane MariLe Fort des Fous, προεπισκόπηση, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αμφιθέατρο), 12 μ.μ.Ross BirrellThe Athens–Kassel Ride: The Transit of Hermes, εναρκτήρια εκδήλωση, ναός Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 12 μ.μ.Collective Exhibition for a Single BodyΠερφόρμανς χορού, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, 12-2:30 μ.μ., 4 €, μειωμένο 2 €Φοιτητές Ανώτατης Σχολής Καλών ΤεχνώνΑνοιχτά στούντιο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)—Οδός Πειραιώς, 12-8 μ.μ.Servanne Jollivet, Άννα Παπαέτη, Παύλος Χατζόπουλος, Νέλλη Καμπούρη, Γιώργος ΜανιάτηςBoats of History, θαλάσσιο ταξίδι, Λιμάνι Πειραιά – Πύλη E2, 1 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.drog_A_tek, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Signal Echo: the documenta Files, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Joar NangoEuropean Everything, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (κήπος), 2 μ.μ., 4 μ.μ. και 7 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Μαίρη ΖυγούρηThe Round-up Project: Kokkinia 1979–Kokkinia 2017 \ M. Z. \ M. K., περφόρμανς, Μνημείο «Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς» (Νίκαια), 5 μ.μ.Manthia DiawaraAn Opera of the World, προεπισκόπηση, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αμφιθέατρο), 5 μ.μ.Samnang Khvay, Rady Nget, Erin Gleeson, Hendrik FolkertsThe Way of the Spirit, ομιλία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)—Οδός Πειραιώς (παλιά βιβλιοθήκη), 5 μ.μ.Γεωργία ΣαγρήDynamis (Askese–on Empathy), εργαστήριο, Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 5-10 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleCuddling Athens, περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 6 μ.μMarco Montiel-Soto, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14The Origin of Everything: Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Μαρίνα ΓιώτηThe Invisible Hands, προεπισκόπηση, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αμφιθέατρο), 7 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 7 μ.μ.iQhiyaThe Portrait, περφόρμανς, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)–Οδός Πειραιώς (κήπος), 7-10 μ.μ.Kettly NoëlZombification, περφόρμανς και σκηνογραφική εγκατάσταση, Ωδείο Αθηνών (ΩA.1), 8 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Prinz GholamMy Sweet Country, περφόρμανς, Ναός Ολυμπίου Διός, 11 π.μ.-1 μ.μ., 6 €, μειωμένο 3 €Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-9 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, Μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Rashad Becker, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Based on a True Story, Chapter IX, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleCuddling Athens, περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 6 μ.μ.Jan-Peter E.R. Sonntag, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Rundfunk Aeterna, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Guillermo Galindo, Δημήτρης Δεσύλλας, Χριστίνα ΠαντελίδουOriginal composition from the series Exit/έξοδος, μουσική περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 7 μ.μ.Sanja IvekovićLady R, περφόρμανς, Πλατεία Αυδή, 7 και 9:30 μ.μ.Ulrike Ottinger, Κείμενα – Πρόγραμμα ταινιών της documenta 14Chamissos Schatten, Kapitel 1: Alaska und die aleutischen Inseln (Η σκιά του Σαμίσο, Κεφάλαιο 1: Αλάσκα και οι Αλεούτιες Νήσοι), ταινία, EΡT2, μεσάνυχταΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-9 μ.μ.Pope.LWhispering Campaign (2016-17), περφόρμανς, πέντε έως έξι δημόσιοι χώροι, 11 π.μ.-10 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Regina José GalindoPresencia (Presence), Karen Lissette Fuentes, περφόρμανς, οδός Ελπίδος, 2 μ.μ.Caroline Bergvall, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14OH MY OH MY (Pinktrombone, 21 January 2017), Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Γεωργία ΣαγρήΕργαστήριο, Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 5-10 μ.μ.Soundwalk Collective, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Transmissions, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 7 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleΣυλλογική δράση, λεωφόρος Συγγρού, 12-2 μ.μ., οδός Ιάσονος (Μεταξουργείο), 7-9 μ.μ.Anton KatsA-Lethia, εγκατάσταση και προβολή, περίπτερο στην Κυψέλη, 7:30-9 μ.μ.Kettly NoëlZombification, περφόρμανς και σκηνογραφική εγκατάσταση, Ωδείο Αθηνών (ΩA.1), 8 μ.μ.Manthia DiawaraAn Opera of the World, παγκόσμια πρεμιέρα, Ταινιοθήκη, 8 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-9 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Ylva Bentancor, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14World Disorder, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Mwangi Hutter, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14What Touches Us Most, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 7 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleΣυλλογική δράση, οδός Ιάσονος (Μεταξουργείο) 12-2 μ.μ., Πλατεία Ψυρρή 7-9 μ.μ.Anton KatsA-Lethia, εγκατάσταση και προβολή, περίπτερο στην Κυψέλη, 7:30-9 μ.μ.Kettly NoëlZombification, περφόρμανς και σκηνογραφική εγκατάσταση, Ωδείο Αθηνών (ΩA.1), 8 μ.μ.Nicole LapierreL'héroïsme des migrants, ομιλία, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας, 8 μ.μ.Philipp Gropper, Dan Peter Sundland, Liz Kosack, Paolo Thorsen-Nagel, Listening Space, Αθήνα, ένα πρότζεκτ για την documenta 14Interiors II (Athens), μουσική περφόρμανς, Ρομάντσο, 9:30 μ.μ. και 10:30 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 11 π.μ.-1 μ.μ.Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan)Géographie-Athènes (Geography-Athens), περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(4ος όροφος), 11 π.μ.-11 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 11 π.μ.-11 μ.μ.Pope.LWhispering Campaign (2016-17), περφόρμανς, πέντε έως έξι δημόσιοι χώροι, 11 π.μ.-10 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Hong-Kai Wang, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Southern Clairaudience–Some Sound Documents for a Future Act, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Black Spirituals, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14What Are You Listening For, Paranoise Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 7 μ.μ.Beth Stephens & Annie SprinkleΣυλλογική δράση, Πλατεία Ψυρρή 12-2 μ.μ., λεωφόρος Συγγρού 7-9 μ.μ.Lawrence Abu Hamdan, Listening Space, Αθήνα, ένα πρότζεκτ για την documenta 14Bird Watching, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 7:30 μ.μ.Nathan Pohio, Candice Hopkins, Hendrik FolkertsThe Gesture of Hospitality, ομιλία, Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 8 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 12-2 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 12-6 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.James Webb, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14The War of the Worlds, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 pmMattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 5 μ.μ.Halida Boughriet, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14The Border of the Shadow, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.Marie Cool Fabio BalducciΜόνιμη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δράσεις όταν ο ήλιος εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο, ενεργοποίηση: Florent Frizet, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 12-2 μ.μ.Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan)Géographie-Athènes (Geography-Athens), περφόρμανς, ΕΜΣΤ–Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (4ος όροφος), 12-6 μ.μ.Γιάννης ΧρήστουEpicycle, 1968-2017, προσαρμογή για πραγματοποίηση από τον Rupert Huber, Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 12-6 μ.μ.Rasheed AraeenShamiyaana–Food for Thought: Thought for Change, μαγείρεμα και γεύμα, Πλατεία Κοτζιά, 1-2:30 και 3-4:30 μ.μ.Aslı Çavuşoğlu, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14Future Tense, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 1 pmPope.LWhispering Campaign (2016-17), περφόρμανς, πέντε έως έξι δημόσιοι χώροι, 2-7 μ.μ.Nevin AladağMusic Room (Athens), περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.4), 5 μ.μ.Mattin μαζί με τους Δάφνη Κραζούδη, Δανάη Λιοδάκη, Ιωάννη Σαρρή και Ελένη ΖερβούSocial Dissonance, περφόρμανς, Ωδείο Αθηνών (ΩA.3), 5 μ.μ.Yan Jun, Every Time A Ear di Soun, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα της documenta 14From Audiences, Cannibal Radio, SW 15560 kHz σε όλο τον κόσμο ή στο www.documenta14.de, 6 μ.μ.