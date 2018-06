«Κοσμοναύτες εσωτερικού διαστήματος - οἷα τὰ ἄνω, τοιαῦτα τὰ κάτω» σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Τόκυο

Οι «Κοσμοναύτες εσωτερικού διαστήματος - οἷα τὰ ἄνω, τοιαῦτα τὰ κάτω» είναι ο τίτλος της διεθνούς σπονδυλωτής εικαστικής έκθεσης, που παρουσιάζεται τον Ιούνιο του 2018 σε τρεις πόλεις: Αθήνα, Βρυξέλλες, Τόκυο, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Μουσείο Ηρακλειδών και το εργαστήριο Pearl του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τρεις παράλληλες εκθέσεις - παραστάσεις στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και το Τόκυο, ως μέρος του ομώνυμου έργου «Κοσμοναύτες εσωτερικού διαστήματος», το οποίο βασίζεται σε σύλληψη και οργάνωση του εικαστικού Σπύρου Βερύκιου, τη θεωρητική επιμέλεια της σημειολόγου Ίλιας Κατσαρίδου και συντονισμό της αστροφυσικού Φιόρης-Αναστασίας Μεταλληνού.Σαν εννοιακή αφετηρία της έκθεσης έχει χρησιμοποιηθεί η αμερικάνικη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1966 με τίτλο Fantastic Voyage σε σκηνοθεσία Richard Fleischer και σενάριο Harry Kleiner. Η ταινία αναπαριστά τις περιπέτειες ενός υποβρυχίου πληρώματος, το οποίο συρρικνώνεται σε μικροσκοπικό μέγεθος, ώστε να μπορέσει να εισέλθει, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα ενός τραυματισμένου επιστήμονα. Η ταινία θεωρήθηκε πρωτότυπη στην εποχή της, κέρδισε και δύο Βραβεία Όσκαρ ενώ είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία προ παραγωγής από τον σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.Σύμφωνα με τους στόχους του συνολικού προγράμματος, η έκθεση Κοσμοναύτες εσωτερικού διαστήματος επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων των ανθρώπινων αναζητήσεων για την απόκτηση γνώσης, των συζευγμάτων και των διαχωρισμών μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους / μέσα προσέγγισης. Ως σημείο πρωτοβουλίας, στοχεύει στη διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του "μικρόκοσμου" και του "μακρόκοσμου", με εννοιολογική έμφαση στο εσωτερικό ταξίδι ή την παραδοχή ενός εικονιστικού ταξιδιού μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Όσον αφορά την αντίθεση των εννοιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, του μικροκοσμικού έναντι του μακροκοσμικού χώρου, ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αντίθεση αλλά συμμετρία και ισομορφία, ή όπως ισχυρίζεται ο Γιούρι Λότμαν, τα όρια ενοποιούνται ακριβώς όπως χωρίζουν.Η έκθεση παρουσιάζει Έλληνες, Βέλγους και διεθνείς καλλιτέχνες, επιστήμονες και ερευνητές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μέσων, από Βίντεο, Ζωγραφική, Γλυπτική, Διαδραστικές Εγκαταστάσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη, Παρουσιάσεις.Στην Αθήνα η έκθεση φιλοξενείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο θόλο του τηλεσκοπίου Δωρίδη και σε αίθουσα του Μουσείου Ηρακλειδών. Τα κοινά εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιουνίου στις 19:00 στο Μουσείο Ηρακλειδών και στις 20:30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Θησείο και θα αποτελέσουν το σημείο έναρξης των δύο παράλληλων εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες και το Τόκυο.Οι εικαστικοί που συμμετέχουν στο ελληνικό τμήμα της έκθεσης είναι : Ισιδώρα Αβραάμ, Μανώλης Αγγελάκης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Ζαχαρίας Αρβανίτης, Σπύρος Βερύκιος, Κυριακή Γονή , Ιωάννα Γκούμα, Rory O'Connor, Γιάννης Ζάννος, Τζουλιάνο Καγκλής, Γιώργος Καζάζης, Αντώνης Καπνίσης, Απόστολος Καρακατσάνης, Θάνος Κλωνάρης, Κική Κολυμπάρη, Παναγιώτης Λάμπρου, Βαρβάρα Λιακουνάκου, Μαρία Μαυροπούλου, Τάσος Μισούρας, Χρίστος Μιχαηλίδης, Δημήτρης Μπαμπούλης, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Βασίλης Παπατσαρούχας, Μάριος Παύλου, Στέφανος Ρόκος, Γιώργος Τούρλας, Γιώργος Τσεριώνης, Μάριος Φούρναρης, Μάνος Χρυσοβεργής.Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16, Θησείο, Αθήνα,Διάρκεια: 8 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2018. Η είσοδος είναι ελεύθερη την Παρασκευή 8 Ιουνίου. Στην υπόλοιπη διάρκειά της είναι επισκέψιμη από Τετάρτη έως Κυριακή και ώρες 10:00 – 18:00 με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης «Αρχαία Κινεζική Επιστήμη και Τεχνολογία» που παράλληλα παρουσιάζεται στο Μουσείο Ηρακλειδών. (Γενική είσοδος 7 ευρώ με βιωματικές δραστηριότητες & επιδείξεις / μειωμένο εισιτήριο 5 ευρώ νέοι 12-18 ετών, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, πολύτεκνοι, συνταξιούχοι, άνεργοι/είσοδος ελεύθερη, συνοδοί σχολικών & οργανωμένων ομάδων, παιδιά έως 12 ετών, μέλη ICOM, ΑμεΑ, στρατευμένοι, ξεναγοί, δημοσιογράφοι).Επικοινωνία: 2103461981, www.herakleidon-art.grΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα.Διάρκεια: 8 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2018. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη την Παρασκευή 8 Ιουνίου, ώρες 20:30 – 22:30 και θα συνοδεύεται με παρατήρηση από το τηλεσκόπιο Δωρίδη στον λόφο της Πνύκας.Στην υπόλοιπη διάρκειά της είναι επισκέψιμη κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ώρες 20:30 – 22:30 στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων του κοινού (Γενική είσοδος 5 ευρώ / ενήλικες, 2,5 ευρώ/ φοιτητές και μαθητές, δωρεάν οι άνεργοι και ΑμεΑ).Επικοινωνία: 2103490036 και 2103490160, www.facebook.com/visitorcentersΣτο Τόκυo θα παρουσιαστεί το έργο με τίτλο «Magnetic Dance» στο University of the Arts, Department of Intermedia Art. Είναι μια performance χορού, που διαδραματίζεται ταυτόχρονα και δικτυωμένα στην Αθήνα, το Τόκιο και στις Βρυξέλλες. Οι χορευτές θα φορούν αισθητήρες καταγραφής μαγνητικού πεδίου και κίνησης και θα στέλνουν τις μετρήσεις του πεδίου κατά την διάρκεια της performance μεταξύ τους. Κατ' αυτό τον τρόπο οι χορευτές πλέκουν από κοινού τον ρυθμό και την μελωδία της εκτέλεσης ελέγχοντας ο καθένας διαφορετικά σημεία σε ένα κοινό μετρικό σχήμα. Σε κάθε μια από τις τρεις τοποθεσίες θα τρέχει ένα ανεξάρτητο μοντέλο, που παράγει γραφικά και ήχο. Τα γραφικά και ο ήχος θα καθοδηγούν τις κινήσεις των χορευτών, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο που συνδέει φυσικές μετρήσεις, ανθρώπινη αντίληψη και υπολογιστικό μοντέλο.Χώρος: Tokyo University of the Arts, Department of Intermedia Art, Studio 209, 5000 Omonma, Toride, IBARAKI Prefecture 302-0001 JAPAN. Παραστάσεις: Τρίτη 12 Ιουνίου, Πέμπτη 21 Ιουνίου, Παρασκευή 29 Ιουνίου. 13:00-13:30. Επικοινωνία: zannos@gmail.comΣτις Βρυξέλλες η έκθεσης φιλοξενείται στη Temple Gallery και συμμετέχουν οι εικαστικοί: Hadassah Emmerich, Harlinde De Mol, YJ Lih, Luna Haertjens, Mikael Groc, Chantal Pollier, Robert B. Lisek.Χώρος: Temple Gallery (Boulevard Guillaume Van Haelen 132). Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στις 20:00. Διάρκεια: 14 Ιουνίου - 25 Ιουνίου 2018. http://cosmonauts.oursite.euΗ εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τρεις παράλληλες εκθέσεις/παραστάσεις στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και το Τόκυο.08 - 30 Ιουνίου 2018