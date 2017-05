Πάρτι για τη Σοφία Κόπολα

Σε ένα από τα κοσμοπολίτικα εστιατόρια των Καννών εντοπίστηκε η Σοφία Κόπολα. Το δείπνο στο οποίο παραβρέθηκε δόθηκε προς τιμήν της στο εστιατόριο «Tetou», που κατά καιρούς φιλοξενεί την παγκόσμια «αφρόκρεμα» των διασημοτήτων.



Σύμφωνα με το Page Six, μία πηγή δήλωσε, ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι από τα αγαπημένα της Σοφίας, «καθώς το επισκέπτεται από μικρό κοριτσάκι μαζί με τους γονείς της».



Μετά την προβολή της ταινίας της «The Beguiled» που το κοινό την υποδέχτηκε πανηγυρικά, η Κόπολα και οι ηθοποιοί Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ, Έλ Φάνινγκ και Κόλιν Φάρελ αποσύρθηκαν σε έναν από τους τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου JW Marriott για να γιορτάσουν την επιτυχία τους.



Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Moonlight» Μπάρι Τζένκινς, ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Twin Peaks» Κάιλ ΜακΛάχαν και η σεναριογράφος του σήριαλ «Top of the Lake» Τζέιν Κάμπιον.