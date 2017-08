Περισσότερες ευκαρίες για γυναίκες ζητάει η Νικόλ Κίντμαν

Η Νικόλ Κίντμαν το τελευταίο διάστημα είναι επικεντρωμένη στους ρόλους της, στις δραματικές τηλεοπτικές σειρές «Big Little Lies» και «Top Of The Lake: China Girl».Ωστόσο η 50χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι αισθάνεται πως δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές ευκαιρίες για τις γυναίκες ηθοποιούς.Μιλώντας στην The Sydney Morning Herald για τον ρόλο της στη σειρά «Big Little Lies» είπε: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι γιατί είχαμε απογοητευτεί αφού δεν υπήρχαν ρόλοι για εμάς και τις φίλες μας.Ξέρουμε γυναίκες με εξαιρετικό ταλέντο και δεν τους δίνεται η ευκαιρία να το δείξουν».Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν μόνο λίγες σειρές που πρωταγωνιστούν γυναίκες, πρέπει να γίνουν περισσότερες για να έχουμε ισότητα».