Προετοιμάζονται τα δρώμενα λόγου και τέχνης στη σύγχρονη πινακοθήκη villa Ροδόπη

Ο ζωγράφος, λογοτέχνης, περφόρμερ, θεωρητικός τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος, ήδη μετά την ολοκλήρωση της αναδρομικής έκθεσης έργων του στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, βρίσκεται στο Αργοστόλι και προετοιμάζει με τους συνεργάτες του τα καθιερωμένα από το 2000 δρώμενα λόγου και τέχνης στη Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη.Εφέτος παράλληλα με την έκθεση εικαστικών έργων του που θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 7 Αυγούστου το βράδυ της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, θα γίνουν στη Μωβ Σκηνή του κήπου εκδηλώσεις μουσικής, λόγου και χορού. Μεταξύ άλλων θα ακουστεί μουσική του σύγχρονου συνθέτη-designer Νίκου Γαρμπή-Nicofilimon, θα γίνει ανάγνωση ποιημάτων από τη νέα ποιητική συλλογή του Κώστα Ευαγγελάτου, με τίτλο «Ερμητικές Λαμπίδες», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Άπαρσις» και θα παρουσιαστεί το χορευτικό σόλο «Διδώ», μια εξαιρετική παραγωγή του Χοροθεάτρου Λυδία Λίθος.Διδώ. (Η Βασίλισσα της Καρχηδόνας Διδώ μετά την εγκατάλειψη της από τον Αινεία,χορεύει σπαρακτικά και πετρώνει στον βωμό.)Χορεύτρια: Κατερίνα ΧριστοφόρουΜουσική: Henry Purcell - άρια από την opera Dido and AeneasΧορογραφία-Σκηνοθεσία: Φένια ΑποστόλουΒοηθός Χορογράφου: Kωστής ΤσιαμάγκαςΤο χορευτικό σόλο «Διδώ» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε Dance Festival στην Ελλάδα και το εξωτερικό.(1st Ionian Dance Festival in Zakynthos, Open September 5 -Vault Theatre Plus ( Athens), θέατρο Γραμμές Τέχνης ( Πάτρα), Motum 2017-2o Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ( Θεσσαλονίκη). Πρόσφατα διακρίθηκε στο 1st Netherlands International Choreography Competition στο Haarlem της Ολλανδίας.H είσοδος θα είναι ελεύθερη.