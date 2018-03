Σε δημοπρασία ενθύμια και προσωπικά αντικείμενα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Δεκαεννιά χρόνια μετά τον θάνατο του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο οίκος Aste Bolaffi ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατήσει την πιο σημαντική συλλογή από ενθύμια του θρυλικού Αμερικανού σκηνοθέτη και κινηματογραφικού παραγωγού.Τα αντικείμενα, που προέρχονται από τη συλλογή του πρώην βοηθού του, Εμίλιο Ντ’ Αλεσάντρο και της συζύγου του Ζανέτ, θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Τορίνο, στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.Στη συλλογή περιλαμβάνονται η κλακέτα σκηνοθέτη που χρησιμοποίησε ο Κιούμπρικ το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «Eyes Wide Shut» (Μάτια Ερμητικά Κλειστά) και το τζάκετ που φορούσε ο Τζακ Νίκολσον ως Τζακ Τόρανς στην ταινία «The Shining» (Η Λάμψη) του 1980.Άλλα κομμάτια που θα δημοπρατηθούν είναι προσωπικά αντικείμενα του Κιούμπρικ από τα πλατό, που συνέλεξε ο Ντ’ Αλεσάντρο ο οποίος συνεργάστηκε για τον διάσημο σκηνοθέτη από το 1971 έως το 1999 και έγινε έμπιστος φίλος του.Ο Εμίλιο Ντ’ Αλεσάντρο άρχισε να εργάζεται για τον Κιούμπρικ ως οδηγός και δημιούργησε προσωπική σχέση μαζί του, την οποία περιέγραψε σε ένα βιβλίο.Ο σκηνοθέτης απέτισε φόρο τιμής στον Ντ’ Αλεσάντρο στο «Eyes Wide Shut», δίνοντάς του ένα ρόλο cameo και το όνομά του σε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη, στο οποίο βρέθηκε ο γιατρός που υποδύθηκε στην ταινία ο Τομ Κρουζ.Και από αυτό το μπαρ προέρχεται το μεγάλο banner - Caffè da Emilio - που θα δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ. Από το ίδιο σκηνικό, την πόλη της Νέας Υόρκης που ξαναχτίστηκε στα Pinewood Studios, άλλα αντικείμενα που πωλούνται είναι η κλακέτα της ταινίας με τιμή εκκίνησης 5.000 ευρώ, ένα από τα παλτά και ένα ρολόι που φορούσε ο Τομ Κρουζ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με τιμή εκκίνησης 3.000 ευρώ το καθένα.Από την ταινία «Η Λάμψη» το έργο του Κιούμπρικ που επαναπροσδιόρισε τις ταινίες τρόμου, ο οίκος Bolaffi θα δημοπρατήσει ένα από τα πιο εμβληματικά ρούχα στην ιστορία του κινηματογράφου – το βελούδινο κόκκινο τζάκετ που φορούσε ο Τζακ Τόρανς έναντι 10.000 ευρώ. Από την ίδια ταινία δημοπρατούνται με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ επτά χρωματιστές κλειδοθήκες με τους αριθμούς δωματίων του Overlook Hotel, του ξενοδοχείου που ενέπνευσε τον Στίβεν Κινγκ να γράψει τη «Λάμψη» και δύο χαλιά από το Colorado Lounge, το δωμάτιο στο οποίο ο πρωταγωνιστής έγραφε το μυθιστόρημά του (2.000 ευρώ το καθένα).Ένα πολύ σπάνιο κομμάτι της συλλογής η τιμή του οποίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ είναι ένα μεγάλο τμήμα του αυθεντικού φιλμ με τη σκηνή που η Γουέντι, η σύζυγος του Τόρανς, κρατά τον γιο της Ντάνι στην αγκαλιά.Επίσης δημοπρατούνται καλτ αντικείμενα από την οδυνηρή και εκκεντρική ταινία του σκηνοθέτη για το Βιετνάμ, το «Full Metal Jacket» (1987), ένα καπέλο του λοχαγού Χάρτμαν, σύμβολο των βίαιων και αυστηρών εκπαιδευτών των Πεζοναυτών που είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους της ταινίας (τιμή εκκίνησης 3.000 ευρώ) και το πράσινο στρατιωτικό τζάκετ που φορούσε ο Κιούμπρικ στα γυρίσματα με το όνομά του τυπωμένο (τιμή εκκίνησης 10.000 ευρώ).Στο «σφυρί» για 2.000 ευρώ βγαίνει και ο δίσκος βινυλίου με το σάουντρακ της ταινίας που συνέθεσε η κόρη του Κιούμπρικ και ένα αυτόγραφο του για τον βοηθό του που γράφει «To Emilio with Love, S. Kubrick».Από την ταινία του 1971 «A Clockwork Orange» (Το Κουρδιστό Πορτοκάλι) θα δημοπρατηθεί ένα τρίκοχο καπέλο σχεδιασμένο για τον Μπάρι Λίντον από τη Μιλένα Κανονέρο, βραβευμένη Ιταλίδα σχεδιάστρια κοστουμιών η οποία κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ για αυτήν την ταινία.Η πορτοκαλί τσάντα του σκηνοθέτη από καραβόπανο με μαύρο λουρί ώμου, «Tenba 2» ήταν η πρώτη τσάντα κάμερας με μινιμαλιστική σχεδίαση και ο Κιούμπρικ δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Είναι από τα πιο προσωπικά είδη που δημοπρατούνται (τιμή εκκίνησης 8.000 ευρώ) μαζί με τα ιδιόγραφα σημειώματα του Κιούμπρικ προς τον Εμίλιο και τη Ζανέτ.Το 2012 ο Εμίλιο Ντ’ Αλεσάντρο έγραψε μαζί με τον Φίλιπο Ουλιβιέρ ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις του από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο «Il Saggiatore», στο οποίο αφηγείται την καθημερινότητά του με τον σκηνοθέτη. Το 2015 ήταν ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ «S is for Stanley» σε σκηνοθεσία του Άλεξ Ινφασέλι.