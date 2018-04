Σουβενίρ από το «The Walled Off Hotel» του Banksy

Πριν ένα χρόνο, ο Banksy είχε πρωτοστατήσει στο άνοιγμα ενός ξενοδοχείου στη Βηθλεέμ, απέναντι στο Τείχος που χωρίζει το Ισραήλ από την Παλαιστίνη. Τώρα, το «The Walled Off Hotel» παρουσίασε μια σειρά από σουβενίρ που διατίθενται στο κατάστημα του ξενοδοχείου. Κάθε ένα είναι ζωγραφισμένο στο χέρι από ντόπιους καλλιτέχνες και όλα αναπαριστούν το Τείχος σε κατάσταση κατάρρευσης. Σε πολλά από αυτά, μια φιγούρα με hoodie εμφανίζεται δίπλα στο Τείχος και είτε ζωγραφίζει ένα γκράφιτι είτε ανοίγει τρύπα σε αυτό με μια αξίνα.Είναι ο Banksy αυτή η φιγούρα; Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι αυτά τα έργα είναι ένα είδος προμηνύματος, ότι ενδέχεται να απεικονίζουν το τέλος του Τείχους.Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα και στο πλαίσιο της Palestine Music Expo, το «The Walled Off Hotel» έδωσε στην κυκλοφορία ένα καινούργιο μουσικό άλμπουμ, με συνθέσεις από μουσικούς διεθνούς εμβέλειας (μεταξύ αυτών, οι Brian Eno, The Black Madonna, Trio Jourdan, Roisin Murphy).Την παραγωγή έκανε το Block9, κατά τη διάρκεια ενός «Δημιουργικού Καταφύγιου» στο ξενοδοχείο τον περασμένο Φεβρουάριο. Το άλμπουμ, με τίτλο «The Walled Off Hotel Creative Retreat Album», περιλαμβάνει επτά μουσικές συνεργασίες-τραγούδια που είναι εμπνευσμένα από την ιστορία της Παλαιστίνης. Είναι προσβάσιμο, δωρεάν, στο Soundcloud.