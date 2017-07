To 6o Διεθνές Μεσογειακό Φεστιβάλ «Between the Seas» έρχεται στην Αθήνα

Το «Between the Seas Festival», ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες της Μεσογείου, έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στον χώρο Baumstrasse (Σερβίων 8, Βοτανικός).Το φεστιβάλ ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 2011 από την Ελληνίδα θεατρολόγο και παραγωγό Ακτίνα Σταθάκη με στόχο να προβάλει στη Βόρειο Αμερική τη σύγχρονη μεσογειακή δημιουργία στον τομέα των παραστατικών τεχνών και να αποτελέσει πεδίο διαλόγου για τη μεσογειακή ταυτότητα και τη σύγχρονη ιστορία. Αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσαν αφενός οι έντονες πολιτικοκοινωνικές διεργασίες στον μεσογειακό χώρο εκείνη την εποχή, αφετέρου η έλλειψη μιας κοινής πλατφόρμας έκφρασης για όλους τους καλλιτέχνες της Μεσογείου που δραστηριοποιούνται στη Β. Αμερική.Η διοργάνωση, που απευθύνεται σε ανερχόμενους δημιουργούς που προέρχονται από τη Μεσόγειο ή των οποίων το έργο σχετίζεται με την περιοχή, πραγματοποιήθηκε στο Wild Project Τheatre της Νέας Υόρκης για 5 συνεχείς χρονιές (2011-2015) παρουσιάζοντας περισσότερους από 40 καλλιτέχνες από Αίγυπτο, Μαρόκο, Ισραήλ, Λίβανο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Συρία, ΗΠΑ, Καναδά κ.α. Επίσης, επιμελήθηκε παραγωγές και μεταφράσεις σύγχρονων έργων και φιλοξένησε παγκόσμιες πρεμιέρες θεάτρου και χορού. Απο ελληνικής πλευράς το «Between the Seas» παρουσίασε στη Νέα Υόρκη έργα της ομάδας Κανιγκούντα, καθώς και των Μαρίας Ευσταθιάδη, Γιάννη Μαυριτσάκη, Ολγας Ποζέλη, Λένας Κιτσοπούλου και Νάντιας Φώσκολου.Με τη φιλοδοξία να συνδέσει τους δημιουργούς της Μεσογείου με κοινό και καλλιτέχνες και εκτός της Αμερικής, το «Between the Seas επέκτεινε το 2016 τις δραστηριότητές του στην Κίνα με παρουσιάσεις σύγχρονης μεσογειακής δραματουργίας και χορού, ενώ το 2017 μεταφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον οργανισμό «Δρόμος Με Δέντρα».Στόχος της πραγματοποίησης του φεστιβάλ στην Ελλάδα είναι να αναπτυχθεί και στη Μεσόγειο ένας πόλος έλξης για τους ανεξάρτητους δημιουργούς και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες ανταλλαγών και διαλόγου με τις γειτονικές χώρες. Παράλληλα, το «Between the Seas» διατηρεί την έδρα του στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες στους καλλιτέχνες της Μεσογείου να προβληθούν στην Αμερική μέσω του συμβουλευτικού του έργου και της συμμετοχής του στην ετήσια έκθεση παραστατικών τεχνών του «Association for Performing Arts presenters».Δεδομένου του ενδιαφέροντος του φεστιβάλ για αποκέντρωση και για σύναψη συνεργασιών με πόλεις της Μεσογείου, το εφετινό πρόγραμμα της διοργάνωσης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ακτίνας Σταθάκη, θα ξεκινήσει με ένα καλλιτεχνικό residency (4-9 Σεπτεμβρίου) που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο Μονεμβασίας (σε συνεργασία με τον Δήμο Μονεμβασίας) ενώ θα ακολουθήσει συνεργασία με το Festival Internazionale Nuova Danza στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας όπου θα παρουσιαστούν χορογράφοι από το «Between the Seas».Tο πρόγραμμα του φεστιβάλ στην Αθήνα θα περιλαμβάνει παραστάσεις απο τον Λίβανο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Γερμανία και την Ελλάδα, θεατρικά αναλόγια έργων απο το Κόσοβο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ (σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Νοητή Γραμμή), ημερίδα για την πρόσβαση, παραγωγή και δραματουργία στο θέατρο για άτομα με ειδικές ανάγκες (σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Αρτιμέλεια), καθώς και σεμινάριο για τη βιωσιμότητα των ανεξάρτητων θεατρικών οργανισμών απο τον Νοτιοαφρικανό ακτιβιστή, συγγραφέα και ειδικό σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής Mike Van Graan.Το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού βρίσκονται στο www.betweentheseas.org Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ