Tο Greek Sale του οίκου Bonhams πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1 εκατ. λιρών

Με μία αίσθηση αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα, το Greek Sale του οίκου Bonhams πραγματοποιώντας πωλήσεις στο 1,0000,000 Λίρες.Η αίθουσα γεμάτη κόσμο, όπως και οι τηλεφωνικές γραμμές έδωσαν έντονα το ρυθμό της δημοπρασίας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, με τα ποσοστά πώλησης, και τις τιμές στις οποίες κατέληξαν να πουληθούν τα σημαντικά έργα, δήλωσε η κα Τερψιχόρη Αγγελοπούλου.Το εξαιρετικά σημαντικό έργο του Ν.Εγγονόπουλου, το οποίο ήταν και το εξώφυλλο του καταλόγου, είναι ένα από τα πλέον ακριβά έργα του καλλιτέχνη που έχουν πουληθεί σε δημοπρασία, κλείνοντας στις 133.000 ευρώ.Δύο σημαντικότατα αφανή έργα, τα οποία είχαν να εμφανιστούν στο κοινό περισσότερο από ογδόντα (80) χρόνια δημοπρατήθηκαν επιτυχώς: Το έργο «Κορνίζες» του Ν.Χατζηκυριάκου - Γκίκα, και το έργο «Το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου στη Τήνο» που σχεδόν τριπλασίασε την αρχική του εκτίμηση κλείνοντας στις 125.000 ευρώ.Ο οίκος Bonhams, συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στην ελληνική αγορά και προετοιμάζει την επόμενη δημοπρασία που θα γίνει την άνοιξη του 2018, συγκεντρώνοντας έργα στα γραφεία του, Νεοφύτου Βάμβα 7- Αθήνα.Greek Sale Bonhams, Λονδίνο, 15 Νοεμβρίου 2017133.000 ευρώ για την «Εθνεγερσία» του Νίκου Εγγονόπουλου60% Lots sold, 60% by valueΚορυφαίο lot της δημοπρασίας αναδείχθηκε το περίφημο έργο του Νίκου Εγγονόπουλου (1910-1985) Λεπτομέρειες του μηχανισμού μιας Εθνεγερσίας, το οποίο άνηκε στη συλλογή Α. Εμπειρίκου και έφτασε τις £118,750 (€133,000).Τη δεύτερη θέση κατέλαβε H Εκκλησία του Αγίου Μάρκου, Τήνος του Νικολάου Λύτρα (1883-1927), έργο το οποίο πωλήθηκε στις £112,500 (€126,000).Την τρίτη θέση κατέλαβε το έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (1906-1994) Κορνίζες, το οποίο πωλήθηκε στις £72,500 (€81,200). Το έργο, το οποίο είχε εκτεθεί στο Παρίσι το 1927, άνηκε στη συλλογή του Ε. Τεριάντ και εθεωρείτο χαμένο.Την τέταρτη θέση κατέλαβε το Pendule Musicale του Τakis (1925), του οποίου η τιμή έφτασε τις £52,500 (€58,800), και το «Alexander the Great» του Andy Warhol (1928-1987), το οποίο πωλήθηκε στις £52,500 (€58,370).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Τερψιχόρη Αγγελοπούλου στο τηλ. 210 3636404.Ο oίκος Bonhams ιδρύθηκε το 1793. Είναι o μεγαλύτερος και πιο ιστορικός οίκος δημοπρασιών που παραμένει αμιγώς βρετανικός. Η σημερινή του εταιρική μορφή προήλθε από τη συγχώνευση των Bonhams & Brooks και Phillips Son και Neale U.K. το 2001. Το 2002, η εταιρεία απέκτησε τον οίκο Βutterfields, το κορυφαίο όνομα στο χώρο των δημοπρασιών στη Δυτική Ακτή των Η.Π.Α., καθιστώντας τον Bonhams τον τρίτο μεγαλύτερο και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο οίκο δημοπρασιών στον κόσμο.Σήμερα, ο οίκος Bonhams διοργανώνει περισσότερες δημοπρασίες από τον ανταγωνισμό, με δύο αίθουσες στο Λονδίνο – μία στη New Bond Street και μία στο Knightsbridge- και έντεκα αίθουσες σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Διαθέτει επίσης αίθουσες δημοπρασιών στην Ελβετία, το Μονακό, τη Γερμανία και την Αυστραλία. Με την αγορά του οίκου Butterfields απέκτησε αίθουσες στο San Francisco και το Los Angeles. O oίκος Bonhams έχει γραφεία και αντιπροσώπους σε 18 χώρες, διενεργώντας εκτιμήσεις έργων και προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τέχνης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς δημοπρασίες ή για πληροφορίες σχετικά με τα 40 τμήματα διαφορετικών ειδικοτήτων μπορείτε να απευθυνθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bonhams.com