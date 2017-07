23o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Τελευταίες παραστάσεις

Το 23o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ολοκληρώνει το εφετινό του πρόγραμμα την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 με ένα γεμάτο τριήμερο παραστάσεων και παράλληλων εκδηλώσεων.Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για την Παρασκευή 21, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 εδώ Τιμές εισιτηρίων:Παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Κεντρική Αίθουσα: 15€ & 12€ (φοιτητικό/ μειωμένο)*Παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Στούντιο : 12€ (Γενική είσοδος)Παραστάσεις στο Πνευματικό Κέντρο: 12€ (Γενική είσοδος)Ειδική τιμή για τους συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ: 10€Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, στην παράσταση Ανύποπτος Χρόνος της Αντιγόνης Γύρα με τον ΚΙΝΗΤΗΡΑ στην Κεντρική Πλατεία και στην παράσταση ONE ONE ONE του Γιάννη Μανταφούνη και της Aoife McAtamney στην Παραλία της Καλαμάτας.* H έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη της αντίστοιχης ειδικής κάρτας (Φοιτητική κάρτα / Κάρτα πολιτισμού / Κάρτα ανεργίας / Κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων / Κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού / Κάρτα ΑΜΕΑ)Προπώληση:Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο ΚαλαμάταςΚαθημερινά από τις 10:00-13:00 & 18:30-21:00Πληροφορίες για εισιτήρια & αγορά μέσω πιστωτικών καρτών (Visa & Mastercard) Καθημερινά εκτός απογεύματος Σαββάτου και ΚυριακήςTηλέφωνο: 27210 28193 & 27210 96753 – Fax: 27210 89416Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά: www.kalamatadancefestival.gr