2η Ημέρα Release Athens Festival: Μια απολαυστική μουσική βραδιά με Thievery Corporation και UB40

Το Release Athens 2018, την Παρασκευή 1 Ιουνίου υποδέχτηκε τους Thievery Corporation και UB40. Οι δύο αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού ενθουσίασαν τα πλήθη με την εμφάνιση τους και μετέφεραν στην Πλατεία Νερού το μόνιμο κέφι και τη ξεγνοιασιά της μουσικής τους.«Red Red Wine», «I Got You Babe», «(I Can't Help) Falling In Love With You» ήταν μερικά μόνο από τα τραγούδια της βραδιάς που ξεσήκωσαν τους θεατές, οι οποίοι χόρεψαν ασταμάτητα, τραγούδησαν και διασκέδασαν μέχρι νωρίς το πρωί.Οι πραγματικά σπουδαίοι UB40, ένα από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της reggae, αλλά και συνολικά της pop μουσικής, με τον αυθεντικό τραγουδιστή τους Ali Campbell στα φωνητικά χάρισαν πραγματικά μια μοναδική βραδιά στους φίλους του συγκροτήματος και μια εξαιρετική συναυλιακή εμπειρία.Ακόμη η τετραμελής μπάντα που συνοδέψε τα δύο τεράστια ονόματα αυτής της βραδιάς, οι Ρουμάνοι Golan καθώς και οι Magenta Flaws και η Angelika Dusk συμπλήρωσαν ευχάριστα τη μοναδική αυτή συναυλιακή γορτή στην Πλατεία Νερού.με τους Jamiroquai, ParovStelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy's Ghost Relatives, Σtella.Οι θρυλικοί, πλέον, Βρετανοί δυναμίτες που ακούν στο όνομα Jamiroquai, με τον μοναδικό superstar Jay Kay σε φουλ φόρμα μετά την περσινή περιπέτεια, θα είναι επιτέλους κοντά μας, έχοντας ήδη εντυπωσιάσει στην επιστροφή τους με ένα πολύ καλό album ("Automaton") και μια σειρά από εκπληκτικές sold out εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα λόγια είναι περιττά για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα groups της funk / dance / pop σκηνής των τελευταίων 25 χρόνων. Ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα του ελληνικού κοινού θα ικανοποιηθεί με τον πλέον εμφατικό και ξεσηκωτικό τρόπο, σε μία εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσει κανείς!Co-headliner της βραδιάς, ο απόλυτος star του electro-swing και του downtempo, ο (υπεραγαπημένος στη χώρα μας) Αυστριακός μουσικός και παραγωγός Parov Stelar που θα είναι και πάλι κοντά μας, μετά από απουσία δύο χρόνων, με νέο album. Κάθε ημέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο διάσημος και αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως χάρη στη μοναδική του ικανότητα να διασκεδάζει το κοινό, που στις live εμφανίσεις του χορεύει, κυριολεκτικά, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της διάρκειάς τους. Η παρουσία αυτών των δύο headliners δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογής. Σας καλούν να προσέλθετε με την καλύτερη δυνατή διάθεση και με παπούτσια για χορό!Μαζί τους, οι αισθαντικοί Αμερικανοί Cigarettes After Sex, η μπάντα που τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει προσφέρει μερικά από τα ομορφότερα μελωδικά τραγούδια που κυριαρχούν στο ελληνικό ραδιόφωνο (ιδίως το "Nothing's Gonna Hurt You Baby"), ιδανική πινελιά μελωδικότητας και ρομαντισμού, καθώς ο ήλιος θα δύει - και πριν επακολουθήσει το ξέφρενο πάρτι που υπόσχονται οι δύο μεγάλοι stars της βραδιάς.