2η Πλατφόρμα Έκφρασης Σύγχρονου Χορού - Θέατρο ΠΚ - Πρόγραμμα

Μετά την πολύ επιτυχημένη 1η Πλατφόρμα Έκφρασης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016, όπου συμμετείχαν 21 ομάδες και πάνω από 50 χορευτές, το Θέατρο ΠΚ διοργανώνει την 2η Πλατφόρμα Έκφρασης Σύγχρονου Χορού προσκαλώντας όλους τους νέους καλλιτέχνες, που θέλουν να παρουσιάσουν στο κοινό τα έργα τους.Το Θέατρο ΠΚ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του σε νέους δημιουργούς, δίνοντάς τους βήμα να προάγουν την τέχνη του χορού.Για δύο ολόκληρες εβδομάδες με διευρυμένες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν από ολιγόλεπτες performances, ολοκληρωμένες παραστάσεις σύγχρονου χορού καθώς και σεμιναριακά μαθήματα από τις ομάδες.Η Πλατφόρμα ανοίγει τις πόρτες της τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 16 Ιουλίου.Παρασκευή 7 Ιουλίου, ώρα έναρξης 21.00Τιμή εισιτηρίου: 5 €Ένα κουτί, ένα δοχείο για την αποθήκευση αντικειμένων. Μπορεί μέσα του να κρύβει ένα δώρο, μία έκπληξη, αναμνήσεις. Φτιαγμένο από χαρτόνι, από πλαστικό από ξύλο. Απλό ή περίτεχνο. Η χρησιμότητά του πάντα ίδια, η αξία του όμως ποικίλει.Η τηλεόραση, γνωστή και ως χαζοκούτι, μας αποξενώνει από τους γύρω μας, μας προσφέρει έναν καταιγισμό από άχρηστες πληροφορίες παρόλο που δημιουργήθηκε για να μας φέρνει πιο κοντά. Το κουτί της Πανδώρας, περιέχει μέσα του όλα τα δεινά του κόσμου τα οποία ξεχύθηκαν από μέσα του μόλις ανοίχτηκε, το μόνο που έμεινε στον πάτο του ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα που ζωντανεύει μέσα στα όνειρά μας.Συμμετέχουν: η ηθοποιός Ιωάννα Μητσιάλη, Σοφία Αλμπάνη, Σοφία Καπερνάρου, Εύα Λεκάκου, Χριστιάννα Μακρή, Μαίρη Μάτσακα, Παναγιώτα Πανουργιά, Μάρθα Ποντίκη, Τένια ΣάββαΣάββατο 8 Ιουλίου, ώρα έναρξης 21.00Τιμή εισιτηρίου: 7 €Η ιδέα ονομάζεται CRUSH, που σημαίνει Σύνθλιψη. Μέσα από αυτήν την ιδέα διερευνάται αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο μέσα στο αστικό περιβάλλον, πως παραμορφώνεται, πως αποξενώνεται, πως εν τέλει συνθλίβεται και συνθλίβει αυτά που υπάρχουν γύρωω του. Μέσα στην παραγματικότητα της σύνθλιψης ενυπάρχει η επιθυμία για απελευθέρωση, και αυτές οι δυο καταστάσεις αντιπαλεύονται, χωρίς να γνωρίζουμε ποια από τις δυο θα επικρατήσει, ή αν αιωνίως βρισκόμαστε σε αυτήν την αντιπαράθεση του πραγματικού και του ιδανικού. Για να αποδοθέι το αστικό/βιομηχανικό τοπίο χρησιμοποιούνται σκηνογραφικά στοιχεία (body painting, πίνακας ζωγραφικής, video projection). Τρεις περφόρμερ, η καθεμία στον δικό της τόπο, με το δικό της σκηνογραφικό στοιχείο, εναλλάσουν αυτές τις δύο παράλληλες αφηγήσεις. Αυτή του πραγματικού κόσμου και αυτή του επιθυμητού.Ιδέα - Χορογραφία: Βίκυ ΑγγελίδουΕρμηνεία: Δέσποινα Κιουμουρτζίδη, Ειρήνη Θανασούλη, Βίκυ Αγγελίδου*Η Ειρήνη Θανασούλη δεν θα λάβει μέρος στην Πλατφόρμα λόγω προβλήματος υγείαςΣκηνογραφία: Σόνια ΚεχαγιάΖωγραφική εκτέλεση: Σόνια Κεχαγιά, Dean ΜαυρίδηςΜουσική: Kolida Babo Duet (Σωκράτης Βότσκος, Πάνος Τ.), Join the Moog (Album: Kolida Babo)Μουσική Επεξεργασία: Σωκράτης ΒότσκοςVideo Projection: Δημήτρης ΜανουσιάκηςΦωτογραφία: Κωστής Αργυριάδης«ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΓΕΝΗΣ» μέσα από τις αλεπάλληλες φευγαλέες εικόνες συνύπαρξης και αναπόφευκτης έλξης...Χορογραφία: Ζέφη ΜπαρτζώκαΕρμηνεία: Έλλη Τσιτσιπά, Γιώργος ΒρατσάληςΟ έρωτας ως θέμα είναι πηγή έμπνευσης και βασικό συστατικό της ζωής. Στο έργο βλέπουμε την ηρωίδα να εξαρτάται απο φοβίες και σκέψεις που τη μπλοκάρουν από το να ερωτευτεί και να χαρεί τη ζωή, με αποτέλεσμα το σώμα της αντιδρά…. Ο έρωτας είναι αναγκαίος αλλά εμπεριέχει το ρίσκο να ξαναπληγωθεί. Η πάλη ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα είναι σφοδρή.Η ηρωίδα μας θα συνεχίσει να φοβάται τον έρωτα ή θα επαναστατήσει έναντι της λογικής;Χορογραφία-ερμηνεία:Ζωή ΠαπαδοπούλουΠρωτότυπη μουσική σύνθεση:Δημήτρης ΤσούκαςPhd«Μπροστὰ στὶς Καρυάτιδες, τὶς μαρμαρένιες κόρες,σταθήκαμε θαυμάζοντας κι οἱ δυό μας ὧρες κι ὦρες.Ἀκίνητα τὰ μάτια σου ἔδειχναν κάποια λύπηγιὰ κείνη ποὺ μᾶς ἔκλεψαν κι ἀπὸ τὶς ἄλλες λείπει,στὴ ξενιτιά, στὴν σκοτεινιά, στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.Μὰ ἐγὼ τὶς ἔβρισκα σωστές, ὅλες σωστὲς ἐμπρός μουκι ἔλεγα πὼς θὰ γύρισε κι ἐκείνη ἀπὸ τὰ ξέναγιατὶ μετροῦσα, ἀγάπη μου, μαζὶ μ᾿ αὐτὲς καὶ σένα.»Ιωάννης ΠολέμηςΧορογραφία: Χρυσούλα ΤσίπαΕρμηνεία: Κορίνα Κόκκαλη, Πηνελόπη Σαρηγιάννη, Χρυσούλα ΤσίπαΕισέρχομαι στο πεδίο μου.Το πεδίο μου=ο χώρος μου.Συμμετρικός και ίσος προς όλους όσους είναι σαν εμένα.Κάτι κρύβει.Μία πηγή από την οποία πηγάζει η ενέργειά μου(Ε).Την αναζητώ,μα είναι κρυφή.Όπου και αν πάω αυτή μένει ίδια.’Αλλοτε με ελκύει και άλλοτε με απωθεί με μια ανεξήγητη δύναμη(F).Μια δύναμη όμοια με εκείνη που ελκύει και απωθεί δύο μαγνήτες.Το F=q*E είναι ένα 15 λεπτο κομμάτι σύγχρονου χορού,όπου το πάτωμα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό πεδίο,του οποίου την πηγή αναζητούν οι χορευτές ως μαγνήτες (q ).Έλκονται και απωθούνται από αυτή,αλλα και μεταξύ τους,καθώς ένα ερώτημα προκύπτει…Ποιος είναι δυνατότερος; Η πηγή η μήπως ο μαγνήτης;Σύλληψη/Χορογραφία/Ερμηνεία: Μαρία Βάθη,Κατερίνα Κληροδέτη (ομάδα αήρ)Κοστούμια: ομάδα αήρΜουσική: Om-Sinai-advaitic songsΑναγέννηση ...είναι το προσωπικό ταξίδι που επιλέγει ο καθένας από εμάς. Η ροή της ζωής μέσα από μια χορογραφία.Σκοτάδι..Ρυθμός..Κίνηση..Χορός..Ζωή..Φώς..Αναγέννηση!Χορογραφία / Ερμηνεία: Παυλίνα ΤσιάτσιουΌποιος αντίκριζε καταπρόσωπο τη μυθολογική Μέδουσα γινόταν άγαλμα, έτσι και το ζώο (ή άνθρωπος), όταν βιώσει μια αναπάντεχη και συντριπτική εμπειρία, «παγώνει».Αυτό συμβαίνει όταν θεωρήσουμε πως από ένα κακό συμβάν δεν μπορούμε να αποδράσουμε. Για να το αντέξουμε, παγώνουμε, δεν νιώθουμε. Χρησιμεύει ως έναν τρόπο επιβίωσης κατά την διάρκεια μιας κακής εμπειρίας.Ο Peter Levine, γιατρός, βιολόγος και ψυχολόγος, με ειδικότητα στη διαταραχή μετατραυματικού άγχους (ΔΜΤΑ) αποκαλεί αυτήν την κατάσταση το «σύμπλεγμα της Μέδουσας».Το «σύμπλεγμα της Μέδουσας» ωφελεί συνήθως τους θύτες. Σπάνια τα θύματα.«The andidote to despair is action», έλεγε η Joan Baez. Αυτή είναι και η μόνη σωτηρία, η δράση.Χορογραφία -Ερμηνεία : Λαμπρινή ΓκόλιαΜουσική: Λουκάς ΤσολακιάνΤιμή εισιτηρίου: 10 €Ψύχωσις, από την ομάδα TempusΣε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα σκέψεων και αναζητήσεων, εννέα άνθρωποι βιώνουν, ταυτόχρονα, τον εγκλεισμό και την τρομακτική αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας.Σε ένα Δωμάτιο, μεγάλο όσο ο ανθρώπινος νους, «χορεύουν» τα πάθη και τους φόβους τους μέχρι τελικής πτώσεως, ψάχνοντας να βρουν τα όρια της ίδιας τους της ύπαρξης.Σε μια πορεία κατηφορική, όπου ο σπόρος τη αμφιβολίας και του αδύνατου γιγαντώνεται και κατακλύζει μυαλό και σώμα, ψάχνουμε να βρούμε τον απόλυτο ένοχο. Ποιος μας περιορίζει και στενεύει τα σύνορα του Δωματίου μας; Οι άλλοι ή εμείς οι ίδιοι, εχθροί του εαυτού μας;Εννέα άνθρωποι, ως καθρέφτης μας, ανοίγουν μια ρωγμή στο χώρο και το χρόνο και συνυπάρχουν μαζί μας, εγκλωβισμένοι από τα δεσμά της εξάρτησης, της επανάληψης, του φόβου και τελικά της μονιμότητας.Μια αλληγορία για όσα φοβόμαστε να ζήσουμε, για την ελευθερία που δεν μπορούμε να αντέξουμε, για τις πληγές που δεν αφήνουμε να κλείσουν και που σέρνουμε συνέχεια πίσω μας, ως μόνη συντροφιά στο ταξίδι της ζωής, μέχρι να μας γίνουν... Ψύχωση!Χορογραφίες - σκηνοθετική επιμέλεια: Διονύσης ΔημητρακόπουλοςΣκηνογραφική επιμέλεια: Μαρία ΒασιλοπούλουΜουσική - κείμενα: Νικόλαος Πάσσος (Neπ)Κοστούμια: JJ BROTHERSΦωτογραφίες – επιμέλεια βίντεο: Κωσταντής ΜπαρμπούρηςΕρμηνεία: Αντωνία Αρμαριώτη, Λίλυ Γεωργακοπούλου, Ρεβέκκα Ζουρίδου, Στελίνα Καριώτη, Ελένη Κυριακίδη, Νέλλυ Πανταζοπούλου, Θεοδώρα Συμεωνίδου, Άννα Τσολίσου, Αμαλία ΧριστούλαΤιμή εισιτηρίου: 7 €Το «ΈπειταΕαυτά» δημιουργήθηκε γύρω από μια παρεξηγημένη μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, την γυναικεία μοναξιά - μοναχικότητα.Οι συμπεριφορές που αποκλίνουν από τις νόρμες γίνονται σχεδόν πάντα στόχος κοινωνικού αποκλεισμού και σκληρών χαρακτηρισμών, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από γυναίκες. Εδώ τα κλισέ για την εικόνα της μοναχικής γυναίκας αποβάλλονται καθώς γίνονται αποδεκτά. Στόχος του έργου είναι να δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα το τρομακτικό ή κατακριτέο στις αποκλίνουσες συμπεριφορές και να αναδείξει την διασκεδαστική πλευρά της γυναικείας μοναχικότητας.Χορογραφία / Ερμηνεία: Δανάη ΠάνουΚαλλιτεχνική επιμέλεια: FlamboyanceΜουσική επιμέλεια / Επεξεργασία ήχου: Γιώργος Ταμιωλάκης, Βαγγέλης ΜπούροςΜουσική: Forest Swords – OnwardΌλοι μας έχουμε 2 πλευρές. Η μία αποτελεί το φωτεινό κομμάτι του εαυτού μας που δείχνουμε εύκολα προς τα έξω, και η δεύτερη εκφράζει ένα πιο κρυφό κομμάτι, πιο σκοτεινό, από το οποίo πηγάζουν τα ελαττώματα μας, οι αδυναμίες μας, οι φόβοι μας… Συνήθως προσπαθούμε να το κρύψουμε, να το απωθήσουμε ή να το αγνοήσουμε. Ο Carl Jung αναφέρει «Κάθε ανθρώπινο ον έχει μια σκιά…».Παρόλο που δεν αναγνωρίζουμε ορισμένα κομμάτια του εαυτού μας, αυτά ωστόσο είναι εκεί, βρίσκουν τον τρόπο τους να εκφραστούν στη ζωή μας και να επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητά μας. Μόνο αν μπορέσουμε να τα κοιτάξουμε ευθέως και να τα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε τη σύνδεση και την ισορροπία αυτών των δύο πλευρών, θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή της σκιάς μας, αλλά και τη δική μας…Χορογραφία: Αλμπάνη ΣοφίαΕρμηνεία: Μαρία Σελίστα, Αλμπάνη ΣοφίαΈνα έργο για την αποδέσμευση του ανθρώπου από το ασφυκτικό κοινωνικό πλαίσιο που συχνά πνίγει την έκφρασή του και δεσμεύει τις επιλογές του.Μέσα στο έργο μία γυναίκα μόνη σ΄ ένα δωμάτιο αναμετριέται με το παρόν και το μέλλον της, με μόνα όπλα την πληγωμένη της ανάσα και τη νόησή της, μάχεται βήμα-βήμα, να διαλύσει εντός της το πλήγμα φοβιών και ανασφαλειών που την ορίζουν. Πρέπει να φύγει για να μπορέσει να γίνει ό,τι είναι αληθινά. Μία έκρηξη αναζητά εντός της για να μπορέσει να βρει τη νέα της ανάσα.Χορογραφία / Ερμηνεία: Χριστίνα ΜπήτιουΈνας κόσμος που κρύβεται μέσα μας και ένας κόσμος που απλώνεται γύρω μας. Η απόλυτη αποδοχή του «φαίνεσθαι» γεννά τη Ψυχική Καταπίεση.Η Ψυχική Καταπίεση αποτελεί μορφή Ψυχαναγκαστικής Συμπεριφοράς. Η ύπαρξη της ή μη ορίζεται από το πώς ένα άτομο αισθάνεται, ενεργεί, σκέπτεται, αντιλαμβάνεται. Είναι μια μορφή Ψυχικής Ασθένειας, η οποία βαρύνει άμεσα και έμμεσα το παθών πρόσωπο, με βασικό προσδιορισμό της το γεγονός ότι κινείται από την προσπάθεια του ατόμου να ικανοποιήσει τον περίγυρο του, κάτι που στην εξελισσόμενη μορφή του παρουσιάζεται μέσα από πράξεις οι οποίες δε συνάδουν με την προσωπικότητα του ατόμου, αλλά γίνονται με μόνο σκοπό την τέρψη των προσώπων που το περιβάλλουν και με βασική συνέπεια τη διαμόρφωση αλληλοεξαρτώμενων καταστάσεων που οδηγούν το άτομο σε ένα «ανικανοποίητο» αδιέξοδο.Χορογραφία / Ερμηνεία: Δημητροπούλου Δανάη, Νικολοπούλου Χριστίνα-ΜαρίαΤο έργο αποτελεί μία έρευνα γύρω από την δυναμική του αριθμού Τρία. Τα κοινωνικά, θρησκευτικά και ψυχολογικά στοιχεία που δημιουργεί και πώς αυτά ενυπάρχουν και παρουσιάζονται μέσα στο κινούμενο σώμα ως αναμνήσεις, νόρμες και στερεότυπα.Επιπλέον, ερευνάται η εικαστική του εφαρμογή, καθώς διαιρεί τον χώρο στις διαστάσεις του ( μήκος, πλάτος, ύψος) δημιουργώντας την προοπτική, τριγωνικά σχήματα και σχέσεις χώρου μεταξύ των κινούμενων σωμάτων. Διαιρεί επίσης και τον χρόνο (παρόν, παρελθόν, μέλλον) δίνοντας εργαλεία όπως ο κανόνας , η συγχρονισμένη και ασυγχρόνιστη κίνηση και αφήνοντας να φανεί η ψευδαίσθηση της ανάμνησης και πρόβλεψης την ίδια στιγμή.Το έργο διαδραματίζεται σε μια υποφωτισμένη σκηνή, γεμάτη πούπουλα. Τρεις γυναίκες, παλεύουν στις 3:00 το πρωί με την κούραση, την αυπνία, τα οράματα και τους εφιάλτες τους, αφήνοντας τελικά την αίσθηση ενός κοινού βιώματος μέσα από την ιδιαίτερη διαφορετικότητα της κάθε μίας.Χορογραφία: Ζαφειρία ΤσιρακάκηΧορεύουν: Δανάη Πάνου, Κατερίνα Αθανασιάδη, Ζαφειρία ΤσιρακάκηΤιμή εισιτηρίου: 10 €3 ιστορίες...3 πρόσφυγες...3 άνθρωποι... με έναν κοινό σκοπό, την επιβίωση σε μία ξένη πατρίδα, την προσπάθειά τους να ριζώσουν τη ψυχή τους σε έναν νέο τόπο και να ξεπεράσουν την Προς Φυγείν... γιατί η πατρίδα είναι εκεί που ριζώνει η ψυχή... ή μήπως όχι;Χορογραφία: Καλαφάτη ΑφροδίτηΕρμηνεία: Βάσια Δεμίρη, Αφροδίτη Καλαφάτη, Μαριαλένα Μπόνη, Άννα ΟυζουνίδουΚυριακή 16 Ιουλίου, ώρα έναρξης 21.00Τιμή εισιτηρίου: 7 €Ο όρος αρχέτυπο σημαίνει αρχικός τύπος δηλαδή χρησιμεύει ως υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο. Τα αρχέτυπα μας καθοδηγούν σε ορισμένες συμπεριφορές όντας αντιπρόσωποι. Το αρχέτυπο είναι κάτι που βιώνεται με τις εικόνες τις ιδέες τις εμπειρίες με αρχετυπική δομή και παραγωγό τον μη συνειδητό νου. Αλλά η βασική και γενική δομή των περιεχομένων μέσα μας αρχετύπων είναι παγκόσμια και προϋπάρχει. Η προϋπάρχουσα δομή είναι αδύνατο να παρασταθεί και να λειτουργήσει ως ρυθμιστής εκείνου του υλικού που αναπαριστάται. Έτσι λοιπόν το αρχέτυπο ως εμπειρικό φαινόμενο καθορίζεται από το που το ποτέ και τις προσωπικές συνθήκες. Από την άλλη όμως είναι από μόνο του ένα ιδεατό γενικό δομικό σχέδιο που προϋπάρχει, ανεξάρτητο από τις συνθήκες αποτελώντας ουσιαστικό υλικό της ψυχής και του σώματος.Το έργο εξερευνά τα αρχέτυπα και την ύπαρξη του σε ένα σώμα. Αρχετυπικές εικόνες προϋπάρχουν σε ένα σώμα , καθορίζουν τον τρόπο σκέψης μας ακόμα και τον τρόπο ανάπτυξης μας. Μέσα από το έργο το σώμα προσπαθεί να τις ανακαλύψει και να τις αναπλάσει , μια δημιουργική διαδικασία τόσο προσωπική όσο και συλλογική. Ένα κοινό πλέγμα σκέψης με πολύ προσωπικές διαφορετικές εικόνες. Ένα μεμονωμένο περιστατικό που ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί όπως θέλει με ένα όμως κοινό ασυνείδητο παρανομαστή.Χορογραφία / Ερμηνεία: Νίκος ΡάπτηςΕίναι φορές στην ζωή που δένεσαι με διάφορα έμψυχα ή και άψυχα πράγματα.. Ένας άνθρωπος, ένας τόπος, ένα αντικείμενο ή ακόμα και μια κατάσταση... Στην αρχή σου δίνουν ευτυχία και ευδαιμονία. Με την πάροδο του χρόνου όμως μερικές φορές κάτι μετακινείται κατι αλλάζει αρχίζει και γίνεται ασφυκτικό.. Ερωτήματα γεννιούνται, μήπως είναι καλύτερα να φύγεις, να το αφήσεις ή μήπως είναι απλά Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δραπετεύει, η ανάγκη να νιώθει ζωντανός. Είναι όμως έτσι; Πόσο εύκολη μπορεί να είναι μια τέτοια απόφαση; Αφήνεις μια σιγουριά, ένα κομμάτι της ζωής σου γεμάτο συναισθήματα κ αναμνήσεις, ρισκάρεις ; Ή μένεις εγκλωβισμένη σε μια συνήθεια, στην ζώνη άνεσης σου;Χορογραφία / Ερμηνεία: Αινίτη ΡάνιαΈνα δωμάτιο άδειο. Γεμίζει ξαφνικά με τους ήχους του ραδιοφώνου ή ενός πικ απ. Μουσική. Τραγούδια άγνωστα και γνωστά κάνουν το δωμάτιο να στροβυλίζει. 33 στροφές το λεπτό. Αρκετές για να χρωματίσουν με νότες τους άχρωμους τοίχους, μέσα στους οποίους κινούνται ασταμάτητα δύο άνθρωποι. Δύο σκιές με πολλαπλά πρόσωπα και πολλαπλές ιστορίες. Κάθε μια τους και μια ζωή κινούμενη από τα νήματα της μουσικής.Σύλληψη και εκτέλεση: Alex Gotch, Ελένη ΠαπαϊωάννουΚείμενο: Η «ομάδα» είναι δύναμη! Συνήθως πιστεύουμε ότι όσο πιο πολλά ατομα είμαστε και όταν υπάρχει ομαδικότητα πάντα θα έχουμε επιτυχίες, πάντα θα είμαστε δυνατοί και παντα θα πηγαίνουμε «μπροστά». Αυτό όμως δεν σημαίνει οτι δεν θα υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ των μελών, αδυναμίες και «πτώσεις». Και ίσως τελικά αυτές οι «πτώσεις», οι δυσκολίες και τα πισωγυρισματα να είναι αυτά που θα μας κανουν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατοί......Τί είδους όμως σχέσεις μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε μια «ομάδα»...;Χορογραφία: Χριστίνα ΚαλιακάτσουΕρμηνεία: Αντωνία Μελιγκώνη, Μυρτώ Τασιούλα, Φαίδρα Νταϊόγλου, Δαμιανός Μέτσο, Νατάσσα Αργυροπούλου«ΜΑ, αυτά που δεν τολμήσαμε, αυτά που δεν δώσαμε, αυτά που δεν κάναμε, δεν έφυγαν ποτέ. ΜΑ πώς να φύγουν... Υπάρχουν εδώ γιατί έγιναν πληγές στο σώμα, στο μυαλό και όσο και ΝΑ τα αγνοούμε εμφανίζονται. Τί θα είχε γίνει ΑΝ ήμασταν αλλιώς; ΑΝ τόσες χιλιάδες ΑΝ είχαν γίνει πράξη; ΝΑ μάθεις το ΑΝ να το κάνεις ΝΑ πριν να είναι πολύ αργά... »Το Μ.Αν.. είναι μια χορογραφία με στοιχεία performance που προκύπτει από την έννοια της ανατροπής. Στην ζωή, σε μια στιγμή μπορούν όλα να ανατραπούν. Όσα χτίζουμε, όσα επενδύουμε, όσα νιώθουμε και όσα αγαπάμε μπορούν να χαθούν. Η ευτυχία, το λευκό χρώμα στην καθημερινότητα μας, φαντάζει προσωρινό. Στην αναζήτησή της αναγνωρίζουμε ανεξερεύνητες πτυχές του εαυτού μας, πτυχές που μας αποκαλύπτει εκείνο το άλλο κομμάτι που μπαίνει στην ζωή μας και από τόσο δικό μας γίνεται ξένο.Το κομμάτι που τόσο διστακτικά καλωσόρισες στην ψυχή σου και κάλυψε τα κενά σου με όνειρα, επιθυμίες, προσδοκίες. Και μετά έφυγε αφήνοντας σε πιο ευάλωτο από ποτέ, ολότελα άδειο. Ένας χορευτής αναζητά τα βαθύτερα νοήματα στην ψυχή του αλληλεπιδρώντας και χρησιμοποιώντας ένα λευκό ύφασμα που συμβολίζει τις αλλαγές που προκύπτουν στα στάδια της ζωής.Χορογραφία / Ερμηνεία: Μαρτίνα ΚώσταΗ χορογραφία αποτελεί μία συνεργατική δουλειά. Κεντρικό θέμα είναι η Μοίρα. Είναι άραγε εύκολο να δεχτείς τον αναπόδραστο ετεροκαθορισμό σου από την ίσχυρή δύναμή της; Συνειδητοποιείς τον εγκλωβισμό σου στις προσταγές του πεπρωμένου ή επιλέγεις να ζεις σε μια αδιάσειστη ψευδαίσθηση ελευθερίας; Αυτή η ελευθερία είναι μια αυταπάτη. Δε θα ποθήσεις ποτέ αυτό που πράγματι πιστεύεις ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις. Το νήμα ολόκληρης της ζωής σου σε τυλίγει και σε ορίζει. Σε υποδουλώνει σε ένα στείρο και σκληρό συμβιβασμό. Μέχρι τη στιγμή της πολυπόθητης απελευθέρωσης. Τότε ο «δυνάστης» σου βρίσκεται έρμαιο στα χέρια σου και μπορείς να τον κάψεις στη φωτιά της ψυχής σου.Χορογραφία / Ερμηνεία: Γαρέφη Μαρία, Συμεωνίδου ΜαργαρίταΤρίτη 4 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο Movement Research & Performance Frame “Synthesis”από την Βίκυ Αγγελίδου και την Δέσποινα ΚιουμουρτζίδηΚόστος συμμετοχής: 15 €Τετάρτη 5 Ιουλίου 19.30-21.30Σεμινάριο Σύγχρονου χορού με την Νάστα ΚοντοπίδηΚόστος συμμετοχής: 18 €Πέμπτη 6 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο σύγχρονου χορού από την ομάδα αήρ (Μαρία Βάθη – Κατερίνα Κληροδέτη)Κόστος συμμετοχής: 15 €Κυριακή 9 Ιουλίου 14.00-16.00Σεμινάριο σύγχρονου χορού από την Λαμπρινή ΓκόλιαΚόστος συμμετοχής: 15 €Δευτέρα 10 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο σύγχρονου χορού από την ομάδα Quo Vadis (Ζαφειρία Τσιρακάκη, Δανάη Πάνου, Κατερίνα Αθανασιάδη)Κόστος συμμετοχής: 15 €Τρίτη 11 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο σκηνικής παρουσίας, σκηνικής σχέσης με αντικείμενο και αυτοσχεδιασμό από την Δανάη ΠάνουΚόστος συμμετοχής: 15 €Τετάρτη 12 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο ελεύθερης κινητικής έκφρασης από την ομάδα (R)evelators (Δημητροπούλου Δανάη, Νικολοπούλου Χριστίνα-Μαρία)Κόστος συμμετοχής: 15 €Πέμπτη 13 Ιουλίου 19.00-22.00Σεμινάριο partnerwork και τον αυτοσχεδιασμό από την ομάδα A(r)CT (Παπαϊωάννου Ελένη, Alex Gotch).Κόστος συμμετοχής: 15 €Θέατρο ΠΚ,Κασομούλη 30, μετρό Ν. ΚόσμοςΤηλ κρατήσεων: 210 9011677