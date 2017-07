9th Street Mode Festival στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο festival της Θεσσαλονίκης επιστρέφει για 9η συνεχόμενη χρονιά! To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και σπορ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ στη Βόρεια Ελλάδα, με πάνω από 20.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, από το 2009.Κλείνοντας 9 χρόνια ζωής, το Street Mode σε προσκαλεί στον ομορφότερο χώρο της πόλης, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να γίνεις ένα με τη γιορτή της street κουλτούρας! Όλη η πόλη σε Street Μode!Μπες σε κατάσταση «street» και ζήσε 3 ημέρες γεμάτες με μουσικές συναυλίες, dj sets, shows και διαγωνισμούς graffiti, street art, breaking, street dance και action sports (parkour – free running, bmx κτλ). To φεστιβάλ ολοκληρώνεται με εκθέσεις, σεμινάρια, παιχνίδια, δράσεις για μικρά παιδιά, και πολλά ακόμα παράλληλα events. Παρουσιάζουν ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Γιώργος Λέντζας!Music Line-UpSenser (UK), The Skints (UK), Zion Train (UK), V.I.C. (Villagers of Ioannina City), Nightstalker, Vodka Juniors, Keepers of the Hustle (12ος Πίθηκος, Μικρός Κλέφτης, Λόγος Απειλή & Sadomas), Ταφ Λάθος, Bad Movies, Iratus, Anima Nation, Tuber, Naxatras, The Big Nose Attack, Τhe Noise Figures, Bangies, Ste & Northical (Κακό Συναπάντημα Sound System), Fundracar Sound System.The Rumjacks (Australia), The King Blues (UK), Asian Dub Foundation Sound System (UK), City of the Sun (USA), My Sleeping Karma (Germany), Planet of Zeus, Sleepin Pillow, Εισβολέας, Στίχοιμα, Χατζηφραγκέτα, Baildsa, Κανών & Θύτης, Άλλος Κόσμος, One Drop Forward, Puta Volcano, The Kustoms, Kimis & Bebis, Pony Licks.Dubioza Kolektiv (B&H), Delinquent Habits (USA), Dub Pistols (UK), The Last Drive, 1000Mods, Koza Mostra, The Speakeasies Swing Band, Μιθριδάτης, Ευθύμης, 63 High, Oldschool Rednex, M.A.t.E, Despite Everything, Αντίποινα & Social Waste, Pe4enkata (BG), Θραξ Πανκc, Cyanna Mercury, SKG’s Dub Alliance,DJ Spery.Side Events15:00 - 1055Rock Βand Contest. We Want Τhe Airwaves!To band contest του Street Mode Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ο live μουσικός διαγωνισμός που στέλνει μία μπάντα στο stage του επόμενου Street Mode Festival και στον αέρα του 1055Rock με airplay, must-play και ζωντανά αφιερώματα. Οι νικητές παίρνουν επίσης ένα συμβόλαιο ενός έτους από την εταιρεία Access In Music (Management & Booking Services) και custom t-shirt merch, προσφορά του One Two Six Merchandise by D-Sign. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook Page του φεστιβάλ. Curated by 1055 Rock.15:00 - The road to Desertfest Band Contest.Ο δρόμος για τα φημισμένα DesertFest Berlin και Desertfest Athens περνάει από το Street Mode Festival! Το Desertfest είναι αυτή τη στιγμή το διεθνές φεστιβάλ ορόσημο για τη heavy rock ψυχεδελική stoner σκηνή στην Ευρώπη. Όλες οι ανερχόμενες αλλά και καταξιωμένες μπάντες του χώρου ερίζουν για μια θέση στα lineups του φεστιβάλ, και το Street Mode Festival σε μια προσπάθεια να αναδείξει την αξιολογότατη ελληνική σκηνή, εξασφάλισε δύο θέσεις στα line-up των επόμενων Desertfest σε Βερολίνο και Αθήνα για δυο νικητές, αλλά και free band merchandise για το συγκρότημα που θα καταταγεί στην τρίτη θέση. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook Page του φεστιβάλ. Curated by Made Of Stone.17:00 - DK’s Tour Of Motion.Ο διαγωνισμός του παγκόσμιου πρωταθλητή freerunning Δημήτρη Κυρσανίδη, όπου 5 νικητές κερδίζουν το εισιτήριο τους για το Selection Jam του Red Bull Art of Motion 2017 στην Σαντορίνη, την διεθνή διοργάνωση της Red Bull για το άθλημα του freerunning! More info TBA.18:00 - Female 1 VS 1 All Style Battle.Μετά την περσινή επιτυχία της πρώτης απόπειρας ever για διαγωνισμό χορού μεταξύ γυναικών, το Female Battle επιστρέφει ακόμα πιο δυνατό. Οι 16 καλύτερες χορεύτριες κάθε είδους (all style) μάχονται για τον τίτλο της κορυφαίας της χρονιάς! Μία ενέργεια του Hip Hop International Greece που επιμελείται ο Απόστολος Αριστείδου. Παρουσιάζει η Τζο και ο b-boy Saspens. More info TBA.17:00 - Parkour & Freerunning Jam.Ο διαγωνισμός που έγινε θεσμός, με έπαθλα και δώρα για τους 3 νικητές! Παρουσιάζει και συντονίζει ο Δημήτρης Καιμακάμης με την ομάδα του Natural Movement (Parkour & Climbing Academy). More info TBA.18:00 - 1 VS 1 B-Boy Battle.Όπως κάθε χρόνο από το 2010, οι 16 καλύτεροι χορευτές breaking της Ελλάδας (b-boys) μάχονται για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς! Μία ενέργεια του Battle of the Year Balkans που επιμελείται ο Απόστολος Αριστείδου. Παρουσιάζει ο b-boy Saspens. More info TBA.Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες δράσεις street art και action sports.Το 9ο Street Mode Festival πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.Προπώληση εισιτηρίωνΜπες από τώρα στο κλίμα του φεστιβάλ αγοράζοντας εισιτήρια σε καλύτερες τιμές (3ημέρου / 20€ - 2ημέρου / 15€ - Ημερήσιο / 10€).Πανελλαδικά στα καταστήματα:Seven Spots, Media Markt, Γερμανός, Cosmote.Toπικά στα συνεργαζόμενα σημεία:Rover Bar, WE, Tattooligans, Ticket House Thessaloniki, Nico Tattoo Crew Thessaloniki, MicroXtreme Skateboards-Snowboards, Stereodisc Record Shop, Vida Pirata Tattoo, The Nephilim Metal Musicstore, The Box Gallery,GhettoBlaster.gr, Dancecool Studio, ProDancers Studio, Pax Burgers,Classic cafe-bar Διωροφον, Lotus Record Shop, Snuff Tobacco Store (Λάρισα)Ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες:Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/provlita-a-olth/9th-street-mode-festivalΕventbrite: https://www.eventbrite.com/e/street-mode-festival-2017-tickets-33892506399?aff=eac2Tickethour: https://buy.tickethour.com/showEventInfo.html?idEvent=2003484