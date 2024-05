Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, στην περιοχή στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η κυβέρνηση της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Israel burns people in Rafah for no reason

This is not war, this is genocide#مجزرة_رفح#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/ZscoDHfL6e

— Mohammed Alaa (@Mohammed_3laaa) May 26, 2024