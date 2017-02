Big Day Bach στο Μέγαρο

Η Εβδομάδα Μπαχ επιφυλάσσει ένα μεγαλειώδες φινάλε, την Κυριακή 5 Μαρτίου, με την Big Day Bach: Μια μεγάλη γιορτή από το πρωί ώς το βράδυ, που αρχίζει με την παράσταση - «αναζήτηση» «Ποιος έβαλε στη φυλακή τον κ. Μπαχ» , πλημμυρίζει τη μικρή αίθουσα (ΑΔΜ) με τους ήχους της αρπίστριας Μαρίας Μπιλντέα, ανοίγει την μεγάλη αίθουσα (ΑΧΛ) στην οργανίστα Ουρανία Γκάσιου και στον τζαζ πιανίστα Γιώργο Κοντραφούρη, ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ νεαροί ταλαντούχοι σπουδαστές ωδείων παίζουν έργα Μπαχ σε ολόκληρο το Μέγαρο!



Χορηγός: Ελληνικά Πετρέλαια



Την Big Day Bach υποστηρίζει η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, με αφορμή τα 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση (1517-2017).



Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750)



Ένας διαχρονικός συνθέτης



Αναφερόμενος στη διαχρονική αξία του έργου του σπουδαίου γερμανού συνθέτη, ο επιστημονικός σύμβουλος του Μεγάρου Χάρης Ξανθουδάκης, στο κείμενό του για το έντυπο πρόγραμμα του Αφιερώματος στον Μπαχ, επισημαίνει:



«Στον ορισμό του «κλασικού» περιλαμβάνεται ασφαλώς, και πρωτογενώς, η διαχρονικότητα –η επιβίωση μιας δημιουργίας, συνολικής ή μερικής, σε εποχές που έπονται της ιστορικής στιγμής, όπου καταγράφεται ο φυσικός θάνατος του δημιουργού. Από την άποψη αυτή, η διαχρονική επιβίωση της μουσικής του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ καθιστά τον δημιουργό της «κλασικό», περισσότερο ίσως κι από τους τρεις κορυφαίους εκπροσώπους του μουσικού «κλασικισμού» (τον Χάυντν, τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν), αφού η αγάπη και η προτίμηση κοινού και μουσικών για τον συνθέτη των Παθών κατά Ματθαίον παρέμεινε αδιάλειπτη και σταθερή, από τη στιγμή της «αναβίωσής» του το 1829 έως σήμερα.»



Big Day Bach - Το πρόγραμμα



Ποιος έβαλε φυλακή τον κ. Μπαχ | ώρα 11:30 π.μ. |

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης



Μια φανταστική ιστορία που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός της ζωής του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στη Βαϊμάρη, μέσω της οποίας οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του Μεγάρου έρχονται σε επαφή με σημαντικές συνθέσεις του μεγάλου μουσουργού από την περίοδο 1708-1717 και γνωρίζουν το συναρπαστικό εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής.



Σε αυτή τη συναυλία, δίνεται επίσης για πρώτη φορά η ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ξεναγηθούν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, στα άδυτα του Εκκλησιαστικού Οργάνου του Μεγάρου και να γνωρίσουν τα μυστικά του!



Iδέα, πρωτότυπο κείμενο, επιμέλεια Σοφία Τοπούζη



Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο Τάσος Αποστόλου



Ουρανία Γκάσιου εκκλησιαστικό όργανο



Νίκος Νικόπουλος φλάουτο



Τιμές εισιτηρίων:



Φοιτητές, παιδιά, νέοι έως 25, ένας συνοδός παιδιών έως 15 ετών: 8 €



Γενική είσοδος: 14 €



Μεταμορφώσεις για άρπα - ώρα 18:00 -

Διασκευές έργων του Μπαχ για σόλο άρπα -

Μαρία Μπιλντέα - άρπα



Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος



Η γνωστή αρπίστρια σε ένα ταξίδι στον κόσμο της προκλασικής μουσικής, με συνθέσεις που υπογράφουν εμβληματικές προσωπικότητες του Μπαρόκ, ερμηνευμένες από ένα μουσικό όργανο του οποίου οι ρίζες χάνονται στη βαθιά αρχαιότητα.



Πρώτος σταθμός, η Σονάτα για άρπα σε σολ μείζονα (με κούρδισμα εποχής) του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ (1714-1788), του διάσημου γιου του Γιόχαν Σεμπάστιαν που διέπρεψε και αυτός ως συνθέτης και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μορφές του ευρωπαϊκού Κλασικισμού. Η μουσική περιήγηση συνεχίζεται με το έργο L’Égyptienne (με κούρδισμα εποχής) του Ζαν-Φιλίπ Ραμώ (1683-1764) σε μεταγραφή για άρπα της Ενριέτ Ρενιέ καθώς και με δύο Σονάτες για κλειδοκύμβαλο του Ντομένικο Σκαρλάττι (1685-1757) που μετέγραψε για άρπα η Μαρία Μπιλντέα, η οποία υπογράφει επίσης τη μεταγραφή της Γαλλικής σουίτας αρ. 1 σε ρε ελάσσονα και του Πρελούδιου και Φούγκας αρ. 5 σε ρε μείζονα του Γιόχαν-Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750), με τα οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του ρεσιτάλ.



Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν αποσπάσματα από την Παρτίτα για βιολί σε μι μείζονα αρ. 3 (μεταγραφή για άρπα: Λιάνα Πασκουάλι) και από τα Ιταλικά κοντσέρτα (μεταγραφή: Μ. Μπλιντέα) του Γ. Σ. Μπαχ καθώς και οι συνθέσεις του Ραμώ Rigaudon και Le rappel des oiseaux (μεταγραφή: Ενριέτ Ρενιέ).



Τιμές εισιτηρίων:



10 € (Ζώνη Β) - 15 € (Ζώνη Α)



Νέοι-Φοιτητές: 4 € - Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, 65+: 6 €



Ο Μπαχ στο εκκλησιαστικό όργανο - ώρα 20:00



Ουρανία Γκάσιου |-εκκλησιαστικό όργανο



Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης



Η Ουρανία Γκάσιου παρουσιάζει μερικές από τις ωραιότερες σελίδες του ρεπερτορίου για εκκλησιαστικό όργανο, από τις οποίες ξεχωρίζει η αριστουργηματική Τοκάτα και φούγκα σε ρε ελάσσονα, το πλέον δημοφιλές και επιβλητικό έργο που γράφτηκε ποτέ για τον βασιλιά των μουσικών οργάνων.



Η οργανίστα του Μεγάρου συμπεριέλαβε επίσης στο πρόγραμμά της γνωστά αποσπάσματα από το Εγχειρίδιο οργάνου, από την Τέχνη της φούγκας και από τα 18 χορικά πρελούδια του Μπαχ. Θα ερμηνεύσει ακόμη το Τρίο σονάτα σε σολ μείζονα και το Πρελούδιο και Φούγκα σε μι ελάσσονα.



Τιμές εισιτηρίων

7 € (Ζώνη Γ) - 11 € (Ζώνη Β) - 17 € (Ζώνη Α) - 20 € (Διακεκριμένη Ζώνη)

Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ: 4 € - Πολύτεκνοι, 65+: 5 €



Blues on Bach - ώρα 22:00 - Γιώργος Κοντραφούρης - πιάνο, όργανο Hammond



Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης



O τζαζ πιανίστας και αυτοσχεδιαστής Γιώργος Κοντραφούρης επιστρέφει στο Μέγαρο,

για μια νυχτερινή περιπλάνηση πέρα από το φράγμα του χρόνου στα σταυροδρόμια της μουσικής, εκεί που το Μπαρόκ συναντά τον 20ό αιώνα. Μαζί του, ο Δημήτρης Αγγελάκης στο βιμπράφωνο, ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο και ο Θάνος Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα. Τέσσερις… ανήσυχοι μουσικοί σε αναπάντεχες τζαζ εκτελέσεις έργων του συνθέτη, με αναφορές στους δίσκους Blues on Βach του Μodern Jazz Quartet και The Classical Jazz Quartet plays Bach από το Classical Jazz Quartet.



Τιμές εισιτηρίων

7 € (Ζώνη Γ) - 11 € (Ζώνη Β) - 17 € (Ζώνη Α) - 20 € (Διακεκριμένη Ζώνη)

Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ: 4 € - Πολύτεκνοι, 65+: 5 €



Από το «πρώτο Μπαχ» ως το τελευταίο! | ώρες 17:00-20:00 και 19:30-20:15 | παράλληλες εκδηλώσεις |

Νέα ταλέντα, μαθητές ωδείων παίζουν Μπαχ σε ολόκληρο το Μέγαρο.



Ποιος μικρός μαθητής πιάνου δεν έχει βάλει κάποια στιγμή στο αναλόγιο την παρτιτούρα με τον τίτλο «Το πρώτο Μπαχ», την πρώτη του ίσως ευκαιρία να παίξει πραγματική μουσική μετά τα αρχικά 2-3 χρόνια μελέτης, που είναι γεμάτα ανούσια γυμνάσματα και βαρετές σκάλες;



Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μπαχ, το Μέγαρο φιλοξενεί για δύο ημέρες (Σάββατο 4.3 και Κυριακή 5.3) στα φουαγιέ και στους χώρους του όχι μόνο αυτούς τους μικρούς μαθητές, αλλά και σπουδαστές όλων των οργάνων, τους αυριανούς μας μουσικούς δεξιοτέχνες, σε ένα πανηγύρι που πλημμυρίζει μουσικές του Μεγάλου Κάντορα της Λιψίας.



Η είσοδος στις διήμερες εκδηλώσεις Από το «πρώτο Μπαχ» ως το τελευταίο είναι ελεύθερη.



