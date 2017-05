Hardland - Debut album

Τον πρώτο τους δίσκο κυκλοφορούν σε παγκόσμια κυκλοφορία οι απίστευτοι σε ταπεραμέντο Hard Rockers, Hardland, με έδρα τους τη Θεσσαλονίκη μέσω της New Dream Records στις 30 Ιουνίου 2017.Οι Hardland δημιουργήθηκαν, από τους Μιχάλη Πρωτοψάλτη (κιθάρα - Hardways, Real Thing, Δειπνοσοφιστές), Κώστα Τάνη (τύμπανα - Hardways, Real Thing, Δειπνοσοφιστές) και Σταύρο Παπαδόπουλο (κιθάρα / φωνή / παραγωγή - Super Vintage) τον Απρίλιο του 2016.To συγκρότημα παίζει κλασικό hard rock της δεκαετίας του ’70 και ’80 και αποδεδειγμένα, όταν βρίσκονται on stage, κάνουν το κοινό τους να ξεχνάει τη δύσκολη καθημερινότητα τους.Τα έμπειρα ταλέντα των Hardland, δίνουν στην κυκλοφορία 11 αυθεντικές Ροκ συνθέσεις περιγράφοντας εμπειρίες, που μόνο οι αληθινοί Rockers νιώθουν και βιώνουν με αυτόν τον τρόπο .Παραγωγή -Ηχογράφηση - Μίξη από τον Σταύρο Παπαδόπουλο στο Freerock Recording Studio στην Καβάλα.Mastered by Σταύρος ΠαπαδόπουλοςCover Art &Design by Chris KarietisTracklist :1.Don't Give a Damn2.Hard Land3.Rock 'N Roll Is Not Kidding4.Rebel In The Land Of the Blue5.Love Is Blind6.432 Times7.Monkey People8.Back Seat Lover9.My Angels, My devils10. There's Gonna Be Some Rock 'N Roll11.Play it LoudAgelos Gouzetos (Vocals)Michalis Protopsaltis ( Guitar)Kostas Taltabanis (Bass/backing vocals)Kostas Tanis (Drums/backing vocals )Facebook : https://www.facebook.com/har dlandband/