«Έτσι είναι η ζωή»: Μια λαμπερή παράσταση με τη Ζωή Τηγανούρια και τον Χρήστο Παπαδόπουλο

Τοβρέθηκε στη μουσική παράσταση «Έτσι είναι η ζωή» της Ζωής Τηγανούρια και του Χρήστου Παπαδόπουλου την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο κατάμεστο «Kremlino» του Πειραιά.Πρόκειται για μια ευδιάθετη, αισιόδοξη και γεμάτη εκπλήξεις παράσταση που αψηφά το γκρίζο της εποχής με πρωταγωνιστές τη Ζωή Τηγανούρια, τον Χρήστο Παπαδόπουλο και μία ομάδα εκπληκτικών ερμηνευτών και εξαιρετικών χορογράφων.Ακούσαμε τον Θάνο Πολύδωρα την Πολυτίμη και την Πελαγία σε ρεπερτόριο από τη ρετρό εποχή και τον ελληνικό κινηματογράφο, με βίντεο να πλαισιώνουν τις υπέροχες φωνές τους και το «Last Tango by Zoe» του οποίου το Remix από τον γνωστό dj Tasos Pilarinos έχει ήδη κάνει πάταγο.Είδαμε την ανερχόμενη ερμηνεύτρια Πελαγία σε έναν κωμικό ρόλο μικρής μαθητριούλας, προϊδεάζοντάς μας για την ενότητα με τραγούδια από τη σειρά «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο», του οποίου το soundtrack έχει συνθέσει η Ζωή Τηγανούρια.«Η Κινητήριος Δύναμη είναι τα θυληκά» μας είπε η Πολυτίμη, σαν μια άλλη Ζωζώ Σαπουντζάκη…Ο Θάνος Πολύδωρας ερμήνευσε το τραγούδι τίτλων του σήριαλ, το «Δυο Χείλη Κατακόκκινα» σε σύνθεση Ζωής Τηγανούρια και στίχους Χάρη Ρώμα, ανακοινώνοντας πως σύντομα θα κυκλοφορήσει η επανεκτέλεση με τη χαρακτηριστική φωνή του.Συγκινητική ήταν η παρουσία της Υακίνθης Λάγιου να ερμηνεύει το «Τι Πάθος» του Δημήτρη Λάγιου και κόρη γλυκιά για τη Νίκη στη Σαμοθράκης.«La boheme» του Charles Aznavour και μικρή αναφορά στη Γαλλία της Edith Piaf,με το ακορντεόν της Ζωής…Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και ηθοποιός Πολυτίμη μας καθήλωσε με την αισθαντική της φωνή και την θεατρική της σκηνική παρουσία όταν παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Όνειρα Κομμάτια» σε σύνθεση της Ζωής Τηγανούρια και στίχους Μαρκέλλας Σελιανίτου από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Κάθε τέλος, μια αρχή…» που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, ενώ μοναδική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία της στο «This is a man’s world» προς τιμήν του αξέχαστου καλλιτέχνη James Brown με τον οποίο η Ζωή Τηγανούρια είχε στο παρελθόν συνεργαστεί.Αλλά και την «ουρανόεσσα» γραμμένο για το βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα… με την υπέροχη χορογραφία της Αλίκης Μαυροειδή.Ακούστηκε επίσης το «Avec toi Zoe Feat In Grid» η πανευρωπαϊκή επιτυχία της Ζωής δείχνοντας ο προτζέκτορας το υπέροχο video clip ταυτόχρονα…Και αφού τελείωσε το πρώτο μέρος έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση του Χρήστου Παπαδόπουλου με το ορχηστρικό κομμάτι του Μανώλη Χιώτη που έπαιξαν μαζί με τη Ζωή και καταχειροκροτήθηκαν άλλα και τις μεγάλες του επιτυχίες για τη συνέχεια που ερμήνευσε μόνος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή στιγμή ήταν με τις ερμηνείες των κοριτσιών όταν είπαν όλοι μαζί το τραγούδι του «Αρχιπέλαγος».Και έπειτα ήρθε το στιγμιότυπο του πάλκο σαν τον παλιό καλό καιρό με τα παλιά καλά αγαπημένα τραγούδια…Όμως οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με το χορό της κοιλιάς από την υπέροχη Έλενα Λιναρδάκη πάνω στη ορχηστρική διασκευή της Ζωής «Σεράχ» του Τσιτσάνη… για να οδηγηθεί η παράσταση στο τσιγγάνικο στιγμιότυπο «γαρίφαλο στ αφτί»… Με όλα τα όμορφα κορίτσια να έχουν περικυκλώσει τον Θάνο Πολύδωρα… ντυμένα τσιγγάνες.. η παράσταση έκλεισε νοσταλγικά με το Υπέροχο τραγούδι «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε » όπου ερμηνευτές χορευτές μουσικοί και κοινό έγιναν όλοι «ένα» σιγοτραγουδώντας μέχρι το φως να σβήσει…