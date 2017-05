Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2017

Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού του στις 2-3-4 Ιουνίου σε πείσμα των νόμων της αγοράς, των απαγορεύσεων και των επιθέσεων σε κάθε φωνή αντίστασης και αγώνα. Με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η τέχνη σας, κάτω ο έρωτάς σας, κάτω το σύστημα σας - Να κάνουμε την ανάγκη ιστορία», οι Αναιρέσεις φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια συλλογική ανατρεπτική διαδικασία, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε φτηνές και ποιοτικές εκδηλώσεις σε χιλιάδες νέες και νέους καθώς και φτωχούς εργαζόμενους και εργαζόμενες στο επίκεντρο της κρίσης.Παρακάτω δείτε αναλυτικά το εφετινό πρόγραμμα συναυλιών για την Αθήνα, που όπως κάθε Ιούνιο, έτσι και εφέτος, είναι πλούσιο και πολυσυλλεκτικό, με επιλογές από ένα ευρύτατο μουσικό φάσμα:Παρασκευή 2/6Σκηνή 1 (21:30)Βέβηλος + Dj Magnum & guestsSocial Waste & Αντίποινα ft Dj MagnumZoro & BuzzRationalistasΣκηνή 2 (21:30)Ελένη και Σουζάνα ΒουγιουκλήΜελίνα Κανά με τους Π. Παπαιωάννου & Rom RoyaleΦωτεινή Βελεσιώτου, μαζί της ο Σ. ΜπαλλάςΣάββατο 25/6Σκηνή 1 (21:30)Quantic dj set (England)Cayetano dj setBlend Mishkin & Roots EvolutionWolfy Funk ProjectKill Emil + MamalettaAndyfellazStiko dj setΣκηνή 2Χειμερινοί Κολυμβητές με την Μπάντα της ΦλώριναςΠαραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τους Φυστικί ΣαλόνιΚυριακή 26/6Σκηνή 1 (21:30)Karma To Burn (USA)NaxatrasChicknSexy ChristiansΣκηνή 2Β. Θεοδωρόπουλος & Μ. Μαθιουδάκης (Stand Up Comedy)Gravitysays_iSofia SarriM.A.t.EΠαρασκευή στις 2 ΙούνηΤο Φεστιβάλ της Αθήνας ανοίγει τις πύλες του και στις δύο μεγάλες σκηνές του φιλοξενεί μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα δύο διαφορετικών αλλά εξίσου σημαντικών κομματιών της ελληνικής μουσικής. Από τη μία mc’s και dj’s με προεξάρχων τον Βέβηλο, έναν από τους πρώτους ράπερ της πολιτικοποιημένης ελληνικής χιπ χοπ σκηνής από το μακρινό 1993. Ιδρυτικό μέλος των Βαβυλώνα και του project Omerta με συμμέτοχες σε δίσκους των Active Member, Sadahzinia, Xray, Moriginal, Στίχοιμα και εκατοντάδες συναυλίες στο ενεργητικό του. Μαζί του ο Πάραφρων, ο Τσέκος και φυσικά ο φύλακας των βινυλίων dj Magnum.Εκεί και οι Social Waste μαζί με τα Αντίποινα και επίσης τον dj Magnum. Με beats που παντρεύονται με την παράδοση και δεν μπορούν παρά να έχουν κοινωνικές και πολιτικές αναφορές σε ένα concept που η ίδια η μπάντα αποκαλεί “χιπ χοπ της Μεσογείου”. Εκεί και οι Rationalistas με τους Zoro και Buzz. Εξαιρετικές παρουσίες του “νέου αίματος” του ελληνικού χιπ χοπ, κατευθείαν από εκεί που χτυπάει η καρδιά των γειτονιών της Αθήνας.Από την άλλη, στη δεύτερη σκηνή κάποιες από τις πιο γνώριμες, πιο όμορφες και πιο επιβλητικές γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Φωτεινή Βελεσιώτου και Μελίνα Κανά, με τα πολλά λόγια να είναι περιττά όσον αφορά μια βραδιά που αναμένεται να βαδίσει σε μονοπάτια που μας πηγαίνουν με περίσσια δημιουργικότητα από την παράδοση ως το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Μαζί τους και δυο νέα κορίτσια, η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή με μουσικές που κοινωνούν την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της βαλκανικής πολυφωνίας, τον σπαραγμό του πορτογαλικού fado, τη δωρικότητα των blues και των gospel της Αμερικής και, φυσικά, του ελληνικού ρεμπέτικου.Σάββατο 3 ΙούνηΤη δεύτερη μέρα στην πρώτη σκηνή στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σε groove, danceflloοr καταστάσεις. Dub, funk, soul, hip hop, old school αφροαμερικάνικος ήχος, breakbeats, ηλεκτρονικά samples και tap dance έχουν την τιμητική τους με headliner ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς εναλλακτικής χορευτικής μουσικής. Ο Quantic (Will Holland) αποτελεί όντως ένα από τα πιο ταλαντούχα άτομα σε αυτό τον χώρο και επί σκηνής θα μας παρουσιάσει κάποια από τα καλύτερα μουσικά “χαρμάνια” του, που εκτείνονται από την ευαισθησία της jazz και της soul μέχρι το groove της funk και της bossa nova, έως και τις παραδοσιακές μουσικές της Λατινικής Αμερικής.Στη σκηνή όμως θα ανεβούν την ίδια μέρα και κάποια από τα καλύτερα παιδιά της underground σκηνής των Ελλήνων beatmakers - παραγωγών, μουσικών και mc’s. O Stiko, o Kill Emil και η Mamaletta, η μουσική κολλεκτίβα των Wolfy Funk Project με τον MC Yinka, o εκρηκτικός Blend Mishkin και οι Roots Evolution με τον BNC aka Jeff Gonzalez (Smoke), οι Andyfellaz των Billa Qause και Νίκου Μαρτζιώκα και ο εμβληματικός Cayetano αναλαμβάνουν δράση σε ένα χορευτικό πάρτι μέχρι το πρωί!Ταυτόχρονα στην άλλη σκηνή οι αγαπημένοι γνώριμοι αυτού του Φεστιβάλ, οι Χειμερινοί Κολυμβητές μαζί με τη Μπάντα της Φλώρινας θα μας χαρίσουν μια μοναδική συνάντηση που η Αθήνα σπάνια μπορεί να παρακολουθήσει. Η βραδιά θα έχει μεγάλη διάρκεια με τη σκυτάλη να παίρνουν οι Φυστικί Σαλόνι σε ένα εξαιρετικά ανεβαστικό παραδοσιακό - νησιώτικο γλέντι..Κυριακή 4 ΙούνηΤην τελευταία μέρα τη σκυτάλη παίρνουν τα εκρηκτικά κιθαριστικά riff με το stoner και το ψυχεδελικό rock, που αγαπήθηκε όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, να εκπροσωπείται με κάποια από τα καλύτερα μέλη του. Οι Αναιρέσεις υποδέχονται στη σκηνή τους τους εξ Αμερικής ορμώμενους Karma to Burn. Μια από τις πιο επιδραστικές και σημαντικές stoner μπάντες διεθνώς Μαζί τους οι Naxatras, ένα από τα σημαντικότερα ανερχόμενα σχήματα του εγχώριου γενικότερου heavy rock στερεώματος, οι Chickn με έναν απίστευτο art rock ψυχεδελικό συνδυασμό πολλών και διαφορετικών μουσικών αφετηριών και οι Sexy Christians, που με το ημίτρελο rock ‘n roll τους ταράζουν εδώ και κάμποσο καιρό την ελληνική σκηνή.Παράλληλα, στη δεύτερη σκηνή, μετά από την stand up comedy παράσταση των Μιχάλη Μαθιουδάκη και Βύρωνα Θεοδωρόπουλου, δίνουμε το λόγο σε μία πιο πειραματική πλευρά εγχώριων μουσικών εγχειρημάτων. Από την επιβλητική post-rock μουσική των gravitysays_i στη θορυβώδη fusion μυσταγωγία της Sofia Sarri και από εκεί στους M.A.t.E, μια μπάντα διαμάντι για την ηλεκτρονική ελληνική σκηνή σε drum ‘n bass, dubstep και trip hop μονοπάτια.*Όλες τις ημέρες στον χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές, workshop και συζητήσεις, ενώ καθημερινά θα λειτουργούν και έκθεση βιβλίου, ταβέρνα & μπαρ, παιδότοπος και θεματικά περίπτερα.Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Ιερά Οδός 54, ΕλαιώναςΠρόσβαση Μετρό : Σταθμός “Κεραμεικός” & Σταθμός “Ελαιώνας”Πρόσβαση Λεωφορείο: Στάση “Γεωπονική” (πολλές γραμμές)Ώρα έναρξης πολιτικών εκδηλώσεων 19.30, συναυλιών 21.30Τιμή εισόδου ενίσχυσης 5 € και για τις 3 ημέρες 12 €Διοργάνωση: νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Νέο Αριστερό Ρεύμα για τη Κομμουνιστική ΑπελευθέρωσηΥπεύθυνοι προγράμματος & επικοινωνίας:Aρβανίτης Κώστας 6978838276Φουρίκος Κώστας 6948823162 // fourikosk@gmail.comΓια περισσότερες πληροφορίες:www.anaireseis.grwww.nka.grwww.narnet.gr