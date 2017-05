Φεστιβάλ Αναιρέσεις Θεσσαλονίκη 2017

Οι Αναιρέσεις επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη! Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος στις αρχές του Ιούνη πιστές στο ραντεβού τους για τις μελωδίες και τις συζητήσεις, για την πολιτική και την τέχνη της ανατροπής!



Με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η τέχνη σας, κάτω ο έρωτα σας, κάτω το σύστημα σας» επιχειρούμε να γκρεμίσουμε τους πυλώνες αυτού του σάπιου κόσμου και να αναμετρηθούμε με την επαναστατική υπόθεση εντός του ιστορικού μας ορίζοντα.



Αταλάντευτος στόχος μας είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις να αποτελέσει μια συλλογική ανατρεπτική διαδικασία, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε φτηνές και ποιοτικές εκδηλώσεις, σε χιλιάδες νέες και νέους, καθώς και φτωχούς εργαζόμενους και εργαζόμενες στο επίκεντρο της κρίσης. Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ένα μουσικό πλουραλισμό, μιας και θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς σκηνής με διαφορετικές μουσικές επιρροές.



Το συναυλιακό - πολιτιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ:



Παρασκευή 2/6



ανατολική σκηνή:



Karma to Burn (us)

Nightstalker (Official)

Jaw Bones



δυτική σκηνή «Γιώργος Ντόμπρος»:



Γιώργος Μιχαήλ - Δημήτρης Βαβλιάρας

ρεμπέτικο - λαικό γλέντι με τους:

Γκιντίκι & Βάσω Βασιλειάδου



Σάββατο 3/6:



ανατολική σκηνή: Million Hollers | Deaf Radio | Naxatras

δυτική σκηνή «Γιώργος Ντόμπρος»: Γιώργος Αετόπουλος και Γιάννης Μήτσης | ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC



Kυριακή 4/6



ανατολική σκηνή:

BAiLdSA

Κακό Συναπάντημα

Vodka Rag

δυτική σκηνή «Γιώργος Ντόμπρος»:



Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι

παραδοσιακό δημοτικό γλέντι με τους:

Βουκολική Διαταραχή



Εισιτήρια Ενίσχυσης: 5 ευρώ [με κάρτα ανεργίας: 3 ευρώ]



Τριημέρο Εισιτήριο : 12 ευρώ



Προπώληση: Στέκι πίσω από τη Θεολογική (ΑΠΘ), Hemingway bistrot (Σβώλου 19)



*Οι πόρτες ανοίγουν καθημερινά στις 18.00 και οι συναυλίες ξεκινούν στις 21.30



**Όλες τις ημέρες θα λειτουργεί στον χώρο του φεστιβάλ έκθεση βιβλίου, ταβέρνα & μπαρ με ποτά και μπύρες σε χαμηλές τιμές καθώς και παιδική γωνιά, ενώ καθημερινά θα πραγματοποιούνται workshop-συζητήσεις.