Gazarte Roof Stage - Tα live Ιανουαρίου

Ο Τάκης Μπαρμπέρης είναι μια από τις ξεχωριστές περιπτώσεις της ελληνικής jazz σκηνής, αφενός για την ιδιαίτερη δεξιοτεχνία του στην ηλεκτρική κιθάρα και αφετέρου για τον μουσικό πλούτο και την ευρηματικότητα των συνθέσεών του.Το Takis Barberis Group παρουσιάζει παλαιότερες αλλά και νέες ακυκλοφόρητες συνθέσεις του Μπαρμπέρη, με πολλά στοιχεία από την jazz, τη funk, τη rock, την ινδική, τη βαλκανική και την ελληνική μουσική παράδοση. Η πλούσια δισκογραφία του, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, τον έχει αναδείξει μεταξύ των κορυφαίων στην ανάμειξη Ανατολής και Δύσης, παράδοσης και πρωτοπορίας, φυσικού και ηλεκτρικού ήχου.Ο Τάκης Μπαρμπέρης υπήρξε μέλος του ιστορικού jazz συγκροτήματος Iskra κατά τη δεκαετία του '80.Ανοιχτός σε πολυστυλιστικές συνεργασίες, ο Μπαρμπέρης έχει, μεταξύ άλλων, συμπράξει ζωντανά και με τον κλαρινετίστα Πετρολούκα Χαλκιά στο Παράφωνο το 1996, μια σύμπραξη που έμελλε να κυκλοφορήσει σε cd αρκετά χρόνια αργότερα (In Parallel).Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα μέλη της παλαιάς αλλά καιτης νέας ελληνικής jazz σκηνής, καθώς επίσης με μεγάλα ονόματα της διεθνούς jazz και world μουσικής, όπως οι Trilok Gurtu, Glenn Corneille, Debashish Bhattacharya και Ilhan Ersahin.Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 4 ευρώΏρα έναρξης: 21.30David Lynch - σαξόφωναΤάκης Μπαρμπέρης - κιθάρα, ηλεκτρικό σιτάρΜένιος Γούναρης - πλήκτραΚεχρής Χρήστος - μπάσοΓιώργος Μπαρμπέρης - τύμπαναOι "Momo trio" είναι ένα μοναδικό σύνολο τριών ιδιαίτερων μουσικών (Γιώργος Δούσης - πιάνο , Παρασκευάς Κίτσος - κοντραμπάσο, Νίκος Κασσαβέτης - τύμπανα), που επιχειρούν παίζοντας πρωτότυπες συνθέσεις με προσωπικό ήχο και ξεχωριστή προσέγγιση του υλικού τους.Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από μια δυναμική όπου το περίτεχνο παίξιμο συναντά την λιτότητα, η διαύγεια την πυκνότητα, η ευαισθησία την εκρηκτικότητα και η φαντασία την τεχνική. Ένα ιδιαίτερο σύνολο, με ιδιαίτερη μουσική άποψη και στάση.Ο καθένας τους έχει στην προσωπική του πορεία και διαδρομή, τα δικά του ακούσματα και τις δικές του επιρροές, με κοινό τόπο όμως την αισθητική που αποπνέουν οι μουσικές τους. Ο συγκερασμός αυτού του ξεχωριστού προσωπικού ήχου και η διαφορετική προσέγγιση στις πρωτότυπες συνθέσεις που παίζουν αποτελεί και τη μουσική ταυτότητα του Trio.Κυριακή 22 ΙανουαρίουΤιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 4 ευρώΏρα έναρξης: 22.00Την Κυριάκη 29 Ιανουαρίου, η πολυσχιδής βοκαλίστα Αγγελική Τουμπανάκη παρουσιάζει στο Gazarte το πολυσυλλεκτικό project της "Toubanaki & the Buzz Bastardz".Μαζί με τους δεξιοτέχνες και έμπειρους συνεργάτες της, κινούνται με ευελιξία και γνώση ανάμεσα στη παράδοση και σε σύγχρονες φόρμες, δημιουργούν μέσα απο έντονη διάδραση, αποτελώντας απο την δημιουργία τους, το 2008, μια απο τις"πιο ξεχωριστές μουσικές προτάσεις της world jazz σκηνής στη Ελλάδα" και "στη σκηνή ενα εκρηκτικό σύνολο μουσικών"!Bαλκανικοί ξέφρενοι ρυθμοί, δρόμοι ανατολής και μελωδίες της Μεσογείου, αναμειγνύονται με jazz αρμονία, crossover αυτοσχεδιασμούς, βοκαλισμούς, δημιουργώντας συναισθήματα, ατμόσφαιρες και εικόνες που εναλλάσσονται διαρκώς...Η κυκλοφορία του δίσκου "Toubanaki & the Buzz Bastardz" (Ελλάδα, Νέα Υόρκη) με πρωτότυπες συνθέσεις και ευρηματικές διασκευές σε εφτά διαφορετικές γλώσσες, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θεωρήθηκε "ως ένας από τους καλύτερους εγχώριους δίσκους της χρονιάς".Κυριακή 29 ΙανουαρίουΤιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 4 ευρώΏρα έναρξης: 21.30Αγγελική Τουμπανάκη: τραγούδιΒασίλης Κετεντζόγλου: ηλεκτρική κιθάρα, συνθέσειςΠαντελής Στόικος: τρομπέτα, καβάλΓιάννης Παπαναστασίου: άλτο, σοπράνο σαξόφωνοΠαρασκευάς Κίτσος: ηλεκτρικό μπάσοΓιάννης Παπαγιαννούλης: σετ κρουστώνΒασίλης Ποδαράς: τύμπανα