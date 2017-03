Η Katerine Duska live στο Six Dogs

Στη σκηνή του «six d.o.g.s.» θα ανέβει η Katerine Duska την Παρασκευή 24 Μαρτίου για να μας παρασύρει με τη μαγευτική σκηνική παρουσία της.



Η Katerine Duska, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής.



H χροιά της μας ταξιδεύει στις «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τoυς στίχους και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο με αφοπλιστικό τρόπο ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια παρασύροντάς μας ταυτόχρονα με τη μαγευτική σκηνική της παρουσία.



Στα live της παρουσιάζει ιστορίες που μιλούν για τον έρωτα, τον δισταγμό και τις άμυνες απέναντι σε αυτόν, τον εσωτερικό διχασμό που προκαλούν στην εποχή μας τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, τα νέα ξεκινήματα και τη νοσταλγία που προκαλούν οι σχέσεις από απόσταση, αλλά και την επιθυμία για ζωή και αξιοποίηση του κάθε λεπτού που περνάει, περιγράφοντας εικόνες ενός ιδανικού, ίσως ουτοπικού μικρόκοσμου, ερμηνεύοντας τα αγαπημένα singles που την έκαναν να ξεχωρίσει, «Slow», «One In A Million», «Won’t Leave», κομμάτια από τον ολοκληρωμένο album της «Embodiment» καθώς και αγαπημένες διασκευές.



Ένα live με πολυσυλλεκτικό ήχο που αντλεί τα συστατικά του από διαφορετικούς μουσικούς χώρους, όπως pop, indie-electropop, soul και r&b μεταξύ άλλων, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ μουσικό φάσμα που φανερώνει τις διαφορετικές επιρροές της Katerine, με κοινό παρονομαστή το 'soulful' στοιχείο της φωνής της, που έρχεται για να τα συνυφάνει όλα μεταξύ τους.



Συμμετέχουν οι μουσικοί:



Γιώργος Μπουλντής, μπάσο

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πλήκτρα

Μανώλης Γιαννίκιος, τύμπανα

Μενέλαος Μενέλαος, φώτα



Εισιτήρια: https://www.viva.gr /tickets/music/six-dogs/kateri ne-duska-live/



τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt Greece & Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία



(προπώληση: 5 ευρώ / ταμείο: 8 ευρώ)



six d.o.g.s



Αβραμιώτου 6-8

Μοναστηράκι

Αθήνα

T: +30 210 3210510

W: http://sixdogs.gr/